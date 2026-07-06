INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS USUARIOS DE LA LÍNEA 502 Y LA LÍNEA 88.

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El Gobierno Municipal informa a la comunidad cuáles son las obligaciones que la empresa Expreso Liniers debe cumplir en el marco del contrato vigente correspondiente a la Línea Comunal 502.

La presente información tiene como objetivo brindar claridad a los usuarios y evitar confusiones respecto de los distintos servicios operados por la misma empresa, teniendo en cuenta que Expreso Liniers también presta el servicio de la Línea 88, de carácter interjurisdiccional y competencia nacional, cuyos recorridos se superponen parcialmente con los de la Línea 502 en algunos tramos y localidades, como Uribelarrea.

En este sentido, el Municipio aclara que el contrato suscripto con la empresa corresponde específicamente a la Línea 502, que comprende los ramales Estación Cañuelas–Máximo Paz, Estación Cañuelas–Uribelarrea, Estación Cañuelas–Parque Industrial y Estación Cañuelas–Universidad UCES Veterinaria, con recorridos y frecuencias establecidos contractualmente.

Sobre esos servicios, el Gobierno Municipal posee facultades de control y exige a la empresa el cumplimiento de la totalidad de las frecuencias, recorridos y demás obligaciones asumidas en el contrato.

Distinta es la situación de la Línea 88, que presta un servicio interjurisdiccional de competencia nacional y no forma parte del contrato celebrado con la Municipalidad de Cañuelas. Este servicio atraviesa y vincula distintos distritos y sus dificultades afectan no sólo a usuarios de Cañuelas, sino también de otros municipios, entre ellos Lobos y Monte.

En relación con el conflicto suscitado durante la jornada de hoy en Uribelarrea, la empresa informó que un servicio de la Línea 88 que anteriormente se extendía a la localidad dejó de hacerlo debido a que dicho recorrido no se encuentra autorizado por la autoridad nacional competente, situación que puede dar lugar a la aplicación de sanciones.

Ante esta situación, y considerando especialmente el impacto generado sobre la comunidad educativa del Colegio Don Bosco, el Municipio mantuvo durante la jornada nuevas gestiones con la empresa. Como resultado, se acordó reforzar, hasta el inicio de las vacaciones de invierno, los servicios correspondientes a los horarios de ingreso y salida del establecimiento educativo, con el objetivo de brindar una respuesta inmediata a estudiantes, familias y trabajadores afectados.

Esta medida tendrá carácter transitorio. Durante ese período, el Gobierno Municipal continuará las negociaciones con la empresa para analizar y acordar un esquema de frecuencias que permita sostener los servicios hacia Uribelarrea, pese a las dificultades que atraviesa el sistema de transporte como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional en la materia.

Asimismo, en el transcurso de la jornada de hoy el Municipio remitió dos nuevas notas a las autoridades competentes. Por un lado, reiteró el pedido para la restitución del servicio ferroviario hacia Uribelarrea. Por otro, solicitó que se autorice formalmente el ingreso de los servicios de la Línea 88 que actualmente no cuentan con esa habilitación, a fin de garantizar una mejor respuesta para estudiantes, trabajadores y vecinos que utilizan diariamente ese servicio.

No obstante, más allá de no tratarse de una competencia municipal, el Gobierno Municipal también ha reclamado a la empresa una mejora en la prestación de la Línea 88, atendiendo a las dificultades que atraviesan los vecinos de Cañuelas que utilizan diariamente ese servicio por motivos laborales, educativos, de salud y personales.