INFORME SOBRE DENGUE EN EL PARTIDO DE CAÑUELAS

La Secretaría de Salud del Municipio de Cañuelas informa sobre la situación epidemiológica relacionada con el Dengue en el distrito. Esta información se suministra a los fines de dar claridad a partir de publicaciones que pueden prestarse a confusión y con el objeto de dar cuenta de las acciones que en forma sistemática y permanente se están realizando desde el Municipio.

Entre los meses de marzo y lo que va de abril fueron notificados en el distrito 87 casos sospechosos de Dengue. De estos, fueron descartados 26 casos, 9 casos se encuentran en estudio, y se registraron 52 casos fueron confirmados de dengue, debidamente informados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Ante la detección de casos positivos, de acuerdo al protocolo correspondiente, se realizaron las actividades de fumigación y búsqueda activa de febriles, al mismo tiempo se les brindó a los vecinos información sobre los síntomas compatibles con dichas enfermedades y sobre las medidas de prevención correspondientes.

Es importante destacar que luego de estas actividades no se detectaron brotes a partir de los casos confirmados (por brote se considera la aparición de dos o más casos relacionados en el mismo espacio y tiempo). Por lo antedicho el Municipio no se encuentra por el momento entre los considerados en brote, y por este motivo los casos no fueron incluidos en el Boletín Epidemiológico publicado desde el Ministerio de Salud de la PBA, donde únicamente se detallan la cantidad de casos positivos en municipios en brote.

En virtud de la Situación Epidemiológica publicada en el período 2022-2023 sobre Dengue en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Cañuelas desde abril de 2023 se comenzaron a planificar los abordajes territoriales para la sensibilización de los vecinos, brindando información sobre la enfermedad (síntomas y signos, lugares posibles de criaderos de mosquitos y cómo realizar la eliminación de dichos criadero).

Se conformaron equipos de trabajo para recorrer los diferentes barrios del municipio promotores de salud del Ministerio de Salud de la PBA, ACUMAR, referentes barriales y la Secretaría de Salud del municipio de Cañuelas. Gracias a esta articulación se pudieron planificar y recorrer más de 400 manzanas durante el año 2023 haciendo hincapié en el descacharrado de invierno, es decir eliminación de posibles criaderos de mosquitos.

Desde enero de 2024 se continúa trabajando e intensificando dichas actividades en los barrios conjuntamente a los abordajes de salud integral para la promoción de salud y prevención de enfermedades. En estos primeros 3 meses se han recorrido 230 manzanas en los distintos barrios del municipio debido a que las actividades de eliminación de criaderos de mosquitos se deben realizar durante todo el año.

Con relación al caso del fallecimiento de una paciente menor de edad en el HCANK, se aclara que el caso no fue abordado por efectores de Salud bajo la órbita municipal (Unidad Sanitaria ni Hospital Marzetti) y que en el Hospital Néstor Kirchner el caso fue notificado en el SISA en base al domicilio informado de la paciente (en La Matanza) por lo que las autoridades sanitarias municipales no fueron notificadas sobre el mismo.