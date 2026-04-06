INHABILITAN AL CONDUCTOR QUE PROVOCÓ EL CHOQUE EN RUTA 3 Y DEJÓ HERIDA A BARBY FRANCO

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El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 71 y derivó en un impacto en cadena. El responsable fue identificado y quedó inhabilitado de manera preventiva para conducir.

Un grave siniestro vial ocurrido días atrás en la Ruta 3, en jurisdicción de Cañuelas, tuvo novedades en las últimas horas: el conductor señalado como responsable fue inhabilitado preventivamente por las autoridades provinciales, en el marco de las actuaciones que buscan esclarecer lo sucedido.

El hecho tuvo lugar el pasado viernes, a la altura del kilómetro 71, cuando una maniobra indebida generó una situación de alto riesgo que terminó en un choque múltiple. De acuerdo a la investigación, el conductor de una camioneta Mitsubishi L200 roja cruzó de carril e invadió la mano contraria, lo que obligó a otros vehículos a reaccionar de manera abrupta.

Entre los involucrados se encontraba la influencer Barby Franco, quien conducía un-Tesla. Al advertir la presencia del rodado en contramano, frenó de forma repentina, lo que desencadenó una colisión en cadena. Detrás de su vehículo impactó una Ford Maverick, en la que viajaban dos personas adultas, y también se vio involucrado un-Toyota Corolla.

En el automóvil de Franco viajaban además su hija de tres años y una niñera. Todos los ocupantes resultaron con heridas de distinta consideración, aunque fuera de peligro.

Tras el siniestro, el conductor responsable se dio a la fuga. Sin embargo, a partir de tareas investigativas, las autoridades lograron identificarlo como Roberto Paglioli, de 82 años.

Desde la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte bonaerense se dispuso su inhabilitación preventiva para conducir, en el marco de la Ley Provincial N° 13.927. La medida comenzó a regir este sábado y apunta a retirar de circulación a conductores que representan un riesgo para la seguridad vial.

En paralelo, se determinó que el hombre abandonó la camioneta en un campo ubicado en el barrio San Esteban y luego se trasladó hasta la localidad de Santa Teresita a bordo de otro vehículo. Finalmente, fue localizado y puesto a disposición de la justicia.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 2 del Departamento Judicial de La Plata, que ordenó su correcta identificación y el secuestro del rodado involucrado, el cual fue trasladado a la comisaría de Cañuelas.

El episodio vuelve a poner en foco la importancia de respetar las normas de tránsito y reforzar los controles en rutas clave de la región, especialmente en corredores de alto tránsito como la Ruta 3.