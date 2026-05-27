Intendentes bonaerenses analizaron el impacto del ajuste nacional en el sistema de salud.

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Marisa Fassi participó de un encuentro encabezado por Axel Kicillof y Nicolás Kreplak para evaluar la situación sanitaria en la Provincia y el aumento de la demanda en hospitales públicos.

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, participó de un encuentro junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak y jefes comunales de distintos distritos para analizar el impacto que las políticas de ajuste del Gobierno nacional están teniendo sobre el sistema de salud pública.

Durante la reunión se abordaron distintas problemáticas vinculadas a la reducción de programas nacionales, la falta de recursos y el incremento sostenido de la demanda en hospitales y centros de atención públicos de toda la Provincia.

En ese contexto, desde el Gobierno bonaerense remarcaron la preocupación por el crecimiento de vecinos que dejaron de contar con cobertura privada o dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos, lo que genera una mayor presión sobre el sistema sanitario provincial y municipal.

Según se planteó en el encuentro, la situación también afecta a Cañuelas, donde se registra un aumento en la cantidad de personas que recurren al sistema público para recibir atención médica, estudios, medicamentos y distintos servicios esenciales.

Además, se destacó la necesidad de sostener el funcionamiento de hospitales, salas de atención primaria y programas de prevención frente a un escenario económico complejo, donde muchos municipios deben afrontar mayores gastos sanitarios con menos asistencia nacional.

Tras la reunión, Fassi expresó que continuará acompañando los reclamos para que los municipios y la Provincia reciban los recursos necesarios para garantizar el acceso a la salud, al considerar que se trata de un derecho fundamental que debe mantenerse para toda la comunidad.