Investigan la muerte de un hombre tras un incidente con dos jóvenes en bicicleta.

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La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte de Guillermo Bastiano (48), ocurrida en la mañana del domingo en la localidad de Cañuelas, tras un incidente que habría tenido origen en un cruce entre ciclistas.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el hecho ocurrió alrededor de las 6.30, cuando Bastiano regresaba en bicicleta desde su trabajo como vigilador en el barrio Altos del Carmen hacia su domicilio, ubicado en la zona de San Vicente y Alem.

En ese trayecto, y por motivos que aún se intentan esclarecer, se habría producido un roce con dos jóvenes que también circulaban en bicicleta, lo que derivó en una discusión. Según la información preliminar, ese intercambio habría continuado instantes después y terminado en una situación violenta.

Alertados por vecinos, efectivos policiales acudieron al lugar y encontraron a Bastiano sin vida, tendido sobre la vía pública, junto a su bicicleta y sus pertenencias.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad en la zona, se logró identificar a dos jóvenes que fueron aprehendidos a pocas cuadras del lugar. Se trata de Alan D. Mendoza (22) y Franco E. Guillermo (23), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía N°1, que interviene en la causa, inicialmente caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Hasta el momento, no existen testigos directos del hecho ni registros fílmicos que capten el momento exacto del incidente. La principal hipótesis se sustenta en las declaraciones de los propios aprehendidos, quienes indicaron que tras el cruce inicial se produjo un altercado que terminó con la caída de Bastiano.

Según su versión, luego de un intercambio verbal y físico, el hombre habría perdido el equilibrio y golpeado contra el pavimento. Posteriormente, admitieron haber tenido una reacción violenta, aunque señalaron no haber advertido la gravedad de la situación.

Un comerciante de la zona habría escuchado la discusión previa, mientras que una cámara de seguridad registró movimientos compatibles con la secuencia previa al hecho, material que ya se encuentra en análisis por parte de los investigadores.

Los dos jóvenes, oriundos del barrio Las Chapitas, deberán prestar declaración en las próximas horas, instancia en la que la fiscalía evaluará la consistencia de sus dichos junto con el resto de las pruebas recolectadas.

En cuanto a la víctima, Bastiano se desempeñaba como vigilador en el barrio Altos del Carmen desde hacía varios años, para la empresa Siglo XXI Seguridad. Según allegados, era una persona muy bien considerada en su ámbito laboral y comunitario.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en función de los avances periciales.