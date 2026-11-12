José María Saluzzi vuelve a Cañuelas con un concierto íntimo en Juana de Arco.

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Este viernes 13 de noviembre, el reconocido guitarrista y compositor se presentará junto al contrabajista Juan Fracchi. El dúo interpretará obras de su proyecto Música de escape, composiciones propias y nuevas piezas surgidas de su reciente gira por Dinamarca y Noruega.

Por Martín Aleandro

La llegada de artistas de culto a las ciudades del interior bonaerense no solo renueva la cartelera cultural local, sino que transforma profundamente la experiencia del público y de los músicos en formación. La presencia de figuras de la talla de José María Saluzzi —guitarrista, compositor e hijo del legendario Dino Saluzzi— en escenarios de proximidad como los de Cañuelas permite descentralizar la gran oferta artística y poner al alcance de la comunidad propuestas de altísimo nivel técnico y sensibilidad conceptual. Estos encuentros fomentan una escucha activa y enriquecedora, acercando nuevas composiciones que dialogan entre el folklore, el jazz y la música instrumental contemporánea.

Asimismo, el paso previo de referentes internacionales por instituciones locales como la Escuela de Música Popular de Cañuelas (EMPCA) demuestra el impacto formativo e inspirador de estos intercambios. Que compositores con trayectoria internacional elijan espacios locales para presentar las creaciones surgidas de sus giras europeas y de sus proyectos en trío o dúo reafirma a Cañuelas como un punto de encuentro clave para el desarrollo del arte independiente y de la música de autor.Cañuelas Ya tuvo la posibilidad de dialogar con José María Saluzzi

—Este viernes 13 de noviembre vuelven a tocar en Cañuelas junto a Juan Fracchi en Juana de Arco. ¿Qué repertorio van a presentar y qué tiene de especial este reencontrarse en formato dúo?

«Bueno, este viernes 13 de noviembre vamos a estar con Juan Fracchi nuevamente tocando en este hermoso lugar, Juana de Arco, en Cañuelas. Vamos a estar haciendo un poquito el repertorio que venimos haciendo ya hace un tiempo del dúo, de Música de escape, donde hicimos dos discos. Y también un poquito de música nueva, referente a la gira que hicimos este año por Dinamarca y por Noruega junto también a otros músicos, pero esta vez en formato dúo vamos a estar interpretando algunos temas y músicas de esa gira y de nuestro disco Música de escape.»

—Tu historia musical está profundamente ligada a la de tu padre, Dino Saluzzi. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar y compartir tantos años con él y de qué manera nutre eso la música que componés hoy en día?

«El poder haber trabajado con mi viejo fue una experiencia inolvidable, como también muy gratificante musicalmente y de donde básicamente aprendí casi todo lo que pude recoger en todos esos años. Después de tantos años, giras, conciertos, discos… Aunque también tuve la suerte de poder estudiar con otros músicos importantes y poder conocer a otros, sin embargo, el gran maestro para mí fue mi papá y de donde me nutrí, básicamente. Ya sea en la música que hoy en día hago desde hace varios años, desde la composición y desde un concepto musical el cual también en la música que hacemos junto con Juan representa un poco.»

—A lo largo de tu carrera has compartido escenario y estudio con muchos grandes. ¿Quiénes han sido tus principales referentes y maestros, tanto de la escena nacional como internacional?

«Tengo algunos referentes, claro, con los cuales, con algunos de ellos pude estar e incluso interactuar musicalmente. Hay muchos buenos músicos en Argentina; creo que Argentina es un país donde la música nos dio no solo una escuela de música, sino también muchos intérpretes que pudieron, gracias a su labor y su carrera, servir como ejemplo y sobre todo como influencia para muchos otros músicos en las generaciones más jóvenes o las que les siguieron. Te puedo nombrar un montón, pero por ejemplo Carlos Guastavino para mí fue un gran compositor, tal vez poco conocido para las generaciones más chicas hoy en día. Aníbal Troilo, por ejemplo, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú… En el mundo de la música que tiene que ver con el jazz hubo grandes músicos, Babiló Pepefur fue uno de ellos, Walter Malossetti con el cual pude estudiar también, fue mi primer maestro de guitarra. Y luego, en el marco más del circuito internacional europeo o norteamericano, tuve la suerte de poder estudiar con Ralph Towner, que también fue una gran influencia para mí, guitarrista norteamericano, pianista y compositor.»

—El año pasado brindaron una máster class en la EMPCA. ¿Qué recuerdos te dejó ese encuentro con los estudiantes de Cañuelas y qué representa para vos la labor docente?

«El año pasado tuvimos la oportunidad de ir a Cañuelas a dar una pequeña máster class para los alumnos y los músicos de allí en la Escuela de Música de Cañuelas. Fue una experiencia muy linda que me encantaría en algún momento poder repetirla. Sobre todo, a mí me gustó mucho la recepción, hay muchas inquietudes, hay muchos músicos buenos y muchos chicos que quieren aprender, que escuchan y que son inquietos, me pareció. Fue muy lindo y lo hicimos junto a Juan también. Y la experiencia de enseñar es muy linda también, porque yo particularmente enseño lo que hago, o sea con la música que hago, mis métodos y mis formas. Pero creo que es una forma de integrar también la enseñanza y de divulgar un concepto que uno lo viene desarrollando. Y también uno aprende, es una forma de aprender también enseñar.»

—¿Cómo analizás la escena de la música instrumental en la Argentina actual y qué encontrás en las nuevas generaciones de músicos?

«Sobre la música actual en Argentina, hay un poco lo mismo que decía sobre la escuela de música en Cañuelas: hay generaciones más jóvenes que tienen mucha inquietud. Tal vez no vivieron los tiempos que vivió uno o que uno de chico pudo experimentar de ver tantas expresiones musicales, tantos buenos músicos que muchos de ellos ya no están acá sino en el cielo. Pero personalmente estoy muy abocado a lo que hago, a mi música, a mis composiciones y a los proyectos que en este caso compartimos con Juan. Pero hay muchos músicos que tienen ganas de hacer música y de progresar dentro de la música, que componen, que tratan de tocar su propia música. En el marco de la música instrumental, sobre todo, que es lo que yo hago, se influencian mucho también de las músicas folclóricas y tal vez un poco con otras culturas de otros lados, que eso es lo lindo que tiene el arte de la música: que uno puede integrar diferentes formas y conceptos a lo que uno busca o hace. Como decía anteriormente, Argentina siempre fue un país que dio buenos músicos y hay mucho camino en eso.»