Jubilada cobra $350.000 y debe $250.000 de luz.

Una vecina jubilada residente de Máximo Paz tuvo una pésima noticia cuando al recibir la boleta del servicio eléctrico descubrió que era por un valor de $250.000. Si, aunque parezca una broma pesada, no lo es. Hablamos de Gloria Baldunciel, de 77 años, quien con un delicado estado de salud cayó en un estado de asombro absoluto por el altísimo costo a pagar por el servicio eléctrico. Incluso al hacerse presente en la oficina de la prestataria del servicio solo le daban el mensaje que debía pagar. Para conocer más de este preocupante caso, cañuelasya.com tomó contacto con la damnificada, quien nos comentó al respecto.

Por: Oscar Heredia.

¿Que situación vivió por la boleta del servicio eléctrico?

Ando bastante jodida de salud y ellos quieren que yo pague… Yo no tengo para pagar. Vivo sola hace años y ahora tengo que hacerme un estudio importante en mi salud, que no tengo ni para pagar los remedios. Entonces fui a buscar la boleta y al ver el monto les dije que si me daban a pagar… Y me dijeron que no, que la tenía que pagar toda… Porque después iba a seguir viniendo caro.

¿Y usted puede pagarlo?

No sé si puedo pagar eso. Mis hijos son changarines, a veces tienen trabajo y a veces no. Ellos tuvieron trabajo efectivo pero este gobierno los hechó a todos. Tengo dos hijos que los hecho el gobierno.

¿Los meses anteriores cuánto pagaba de luz?

Pagaba $6mil, $5mil, vino hasta de $15mil. Pero después a qué ahora venga $250.000 me parece un error.

¿Y que le dijeron cuando reclamó?

Y que tenía que pagarla!. Yo no fuí más…no fuí más. Bueno… Cómo no puedo pagar, cortemé y vinieron y me cortaron. Esto fue hace una semana, casualmente yo no estaba. Ellos dicen que vienen y al final no me dejan ninguna constancia de que vinieron. Para mí el medidor tiene problemas, está como quemado. Yo primero fuí a la Defensoría del Pueblo para que me hagas los trámites, me hicieron todos los trámites …y después me vino la contestación que el medidor estaba todo bien. Eso me contestaron desde capital (la casa central de la prestataria del servicio eléctrico). Me dicen que yo gasté 1400kw….y yo nunca, jamás los gasté.

¿Que electrodomésticos tienen su casa?

Casualmente se me quemaron dos televisores, son televisores de antes y ahora me quedé sin nada. No me anda ni el lavarropas, ni el aire, nada. No puedo ni comprar gas para el aire.

¿Hace una semana que no tiene luz?

Una semana más o menos, si. No tocaron el medidor, allá arriba cortaron.

¿Casi lo cobra de jubilación es lo que le vino de luz?

Y si. Aparte tengo que pagar un préstamo, no me queda nada. También tengo que comprar mis remedios, ahora me tengo que hacer ese estudio que sale caro. Sufro de úlcera. Muchas cosas tengo problemas.

¿Alguna vez pensó que podía venirse una factura así?

No. No. La verdad que acá en Cañuelas soy nueva, hace 16 años que estoy acá, es la primera vez que me vino tanto. Vivo en Máximo Paz porque antes vivía en Varela cuando mi casa me la sacó el Banco Nación, sino estaría allá yo.

¿Y ahora como hace día a día?

Me pasa un poquito de luz mi hija, que vive al lado mío… Pero bueno, yo tampoco le puedo pedir porque ella también es viuda y tiene que salir a trabajar por hora para los hijos.

¿Y que piensa hacer?

No sé lo que voy a hacer porque yo dispongo de dinero para ni para decir voy a hacer un plan. Porque primero quiero hacerme ese estudio.

¿Sus vecinos también tuvieron facturas elevadas?

A los vecinos a un montón le vinieron la boleta y hay muchos que están enganchados y ellos no les dicen nada. O sea que yo que toda la vida pagué….y me quieren cobrar eso, no puede ser!. Una que no lo tengo, con 77 años no puedo trabajar más.

¿Primero su salud y después vera este tema?

Y si. Voy a ver qué irá a pasar. Ya no me quiero hacer más problema porque más los problemas de mi salud…no.

¿Que estudios tiene que hacerse?

Tomografía computada y tengo que ir el martes a PAMI a ver si me dan el remedio, ya que sale $30mil lo que me tienen que poner.

¿Sino estarían sus hijos sería más difícil?

Pero mis hijos no me pueden ayudar. Ellos tiene sus hijos que mantener también. Mi hijo más chico trabajaba en los hoteles, siete años en hoteles, usted piensa que le pagaron!?… Siete años de hoteles y le dieron $1millon y lo hecharon de un día para otro. Y mi otro hijo trabaja de pintor, especialista en pintura en la fábrica, también lo hecharon. Y ahí andan en changas, un día sí un día no.

¿Con sus 77 años pensaba alguna vez vivir esto?

No. La verdad que no. Trabaje siempre por hora y hasta el día de hoy me hablo con algunas patronas. No trabajo más por mi salud. Perdí un hijo de 20 años que me lo asesinaron, no hubo justicia. No hay nada, así que esta Argentina cada vez peor.

¿Cree que cambie la situación?

No. No creo que con este que está ahora no!. Perdóneme que le diga así pero no. Ni con este ni con ninguno porque ya no tenemos confianza en nada.