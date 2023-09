Juegos bonaerenses 2023: En el último día llegó la plata y el oro.

CIERRE CON ORO

El golf aportó el ansiado oro para Cañuelas, ya que Tomas Castellani (sub 15) ganó cuando todos ya armaban las valijas para volver a casa. Cabe destacar que en la jornada del martes 19 Castellani marchaba tercero, por lo que ya en el día miércoles salió con todo para quedarse con el oro.

Así Cañuelas logró 1 medalla de oro, 2 medallas de plata y 3 medallas de bronce.

Todos los medallistas y sus logros:

1) Simón Barbieri, MEDALLA de bronce categoría PC 37 sub 15 100 metros llanos.

2) María Luz Lizarraga, MEDALLA de bronce categoría tenis universitario.

3) Bautista Plastina, MEDALLA de plata, categoría sub 14 tenis de mesa.

4) Básquet femenino 5×5 sub 15 MEDALLA de plata. Integrantes: Valentina Cóccaro, Clara Madies, Alma Azurmendi, Anna Gorostidi, Martina Bellagamba, Mora Coronel, Florencia Izquierdo, Morena Maydup, Justina Gómez, Renata Guillermero. Dts: Cecilia d’Amico y Octavio Bianchini.

5) Básquet masculino sub 18 3×3, MEDALLA de plata. Integrantes: Lautaro Vieira, Octavio Campi, Iñaki Figueroa y Benjamin Lucero. Dt: Dionel Sánchez.

6) Tomas Castellani, golf categoría sub 15, MEDALLA DE ORO. DT: Aldo Andrade.

CUARTOS PUESTOS

-Beach voley universitario masculino.

-Natación sub 18 masculino.

-Padel universitario masculino.

En cancha de Once Unidos, el básquet sub 15 femenino perdió la final ante Bahía Blanca 58-24 y consiguió la medalla de plata.También en básquet, pero en la modalidad 3×3 categoría sub 18, el elenco cañuelense cayó ante el elenco de Lomas de Zamora 15-13, partido jugado en cancha de Peñarol. Así se quedó con la presea de Plata.