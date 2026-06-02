Juegos Bonaerenses 2026: Cañuelas alcanzó un récord histórico con 3.999 inscriptos.

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La ciudad volvió a superar su propia marca de participación y se consolida entre los distritos con mayor crecimiento en la competencia provincial.

Cañuelas volvió a escribir una página destacada en la historia de los Juegos Bonaerenses al alcanzar los 3.999 inscriptos para la edición 2026, una cifra récord que refleja el creciente compromiso de la comunidad con el deporte, la cultura y la inclusión.

Del total de participantes registrados, 3.041 corresponden a Deportes Juveniles, 569 a Adultos Mayores, 256 a disciplinas culturales y 133 a Deportes para Personas con Discapacidad (PCD). Los números muestran una amplia participación de vecinos y vecinas de todas las edades, consolidando a los Juegos Bonaerenses como uno de los eventos más convocantes del calendario provincial.

La edición 2026 comenzó oficialmente la semana pasada y tuvo al atletismo como disciplina inaugural. Las competencias de Deportes Juveniles y PCD se desarrollaron entre miércoles, jueves y viernes en el Parque de la Salud, marcando el inicio de una nueva temporada de actividad y competencia.

La histórica convocatoria ratifica el valor que los Juegos Bonaerenses tienen para la comunidad, promoviendo la participación, el esfuerzo, la integración y el encuentro a través de múltiples expresiones deportivas y culturales.

Año tras año, el certamen continúa creciendo en Cañuelas y se consolida como una herramienta fundamental para fomentar hábitos saludables, incentivar la actividad cultural y generar espacios de convivencia e inclusión para miles de vecinos.