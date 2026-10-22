JUEGOS BONAERENSES: CAÑUELAS SUMA MEDALLAS DE ORO, PLATA Y BRONCE Y CONTINÚA EN COMPETENCIA.

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La delegación de Cañuelas continúa su participación en los Juegos Bonaerenses 2026 con resultados destacados en disciplinas deportivas y culturales. Tras las primeras jornadas, los representantes del distrito ya cosecharon medallas de oro, plata y bronce, además de importantes victorias en deportes individuales y de conjunto. Este miércoles, la delegación afronta nuevas competencias con la expectativa de seguir sumando resultados.

En taekwondo, Cañuelas obtuvo dos medallas de oro en la categoría Sub 13. Xiomara Velázquez, de la Escuela Asociación Taekwondo Cañuelas, se consagró campeona en lucha hasta 50 kilos, mientras que Flavia Bejarano, representante de la Escuela Sol de Oro, sede Petión, obtuvo el primer puesto en lucha de más de 55 kilos.

En atletismo para personas con discapacidad (PCD), Simón Barbieri consiguió la medalla de plata en salto en largo Sub 15. Estefanía Mori obtuvo la medalla de plata en los 100 metros Sub 15 femenino PCD, mientras que Josefina Manfil alcanzó la medalla de bronce en los 100 metros Sub 16 femenino PCD. Además, Bautista Aguirre, representante de Cañuelas Run, logró la medalla de bronce en salto en largo Sub 14 masculino.

En otras pruebas de atletismo, Bastián Cardoso finalizó en el décimo puesto en lanzamiento de bala Sub 14. Por su parte, Lorenzo Abdo, representante de la Escuela Estrada, logró clasificarse para la competencia de 100 metros y continuará en carrera durante las próximas instancias.

En los deportes de conjunto, el básquet femenino Sub 17 Libre venció a Argentino de Junín por 57 a 44 en su primera presentación. Sin embargo, este miércoles cayó por 55 a 43 ante Bahía Blanca y quedó sin posibilidades de clasificar a la siguiente instancia.

El beach vóley masculino Sub 16 derrotó a Junín por 2 a 0 y también consiguió una victoria ante General Paz por el mismo resultado. En Sub 14 masculino, Cañuelas FC se impuso por 2 a 0 frente a La Matanza. El beach vóley femenino Sub 14 también logró una victoria en la primera jornada, cuando superó a Escobar por 2 a 0, aunque luego cayó por 2 a 1 ante Pergamino.

En fútbol 11 masculino Sub 16, Cañuelas FC venció por 2 a 0 a General Rodríguez. En tenis de mesa femenino Sub 18, Cañuelas superó por 3 a 0 a Olavarría, mientras que en tenis femenino Sub 16 la representante local derrotó a Luján por 6-2 y 6-3. También hubo victorias en pádel masculino Sub 18 ante Carmen de Areco.

En otras disciplinas, el básquet masculino Sub 18 cayó ante Merlo por 47 a 37, el fútbol tenis femenino Sub 15 perdió por 2 a 1 frente a General Rodríguez y el cestoball 3×3 femenino Sub 18 fue derrotado por San Martín. El vóley masculino Sub 16 también cayó por 2 a 0 ante Pila. En básquet masculino Sub 14, el equipo del IMEI perdió por 38 a 32 frente a Moreno. En gimnasia artística mixta Sub 18, la representación del IMEI finalizó en el puesto 11.

En Adultos Mayores, la dupla de mus integrada por Makuch y Fazenda ganó sus dos primeros encuentros ante Avellaneda y Berisso. Luego de caer frente a Mercedes en el último partido de la fase regular, venció a Monte Hermoso en cuartos de final. Este miércoles, desde las 9, enfrentará a La Matanza en busca de un lugar en la final.

En tenis femenino, la representante de Cañuelas consiguió una victoria por 2 a 0 ante Nueve de Julio, luego de haber ganado por ausencia frente a Merlo en su primera presentación. En tenis de mesa, Aragona había vencido por 3 a 0 al representante de Daireaux, aunque en la segunda jornada cayó por el mismo resultado ante Mar Chiquita. En ajedrez, Sergio Matus ganó sus dos primeras partidas, empató en la tercera ronda y perdió en la cuarta. En pesca, Alberto Porciel se ubicó en el séptimo puesto de la tabla general al cierre de la segunda jornada.

En las disciplinas culturales, Marta Torres, en dibujo, y Lali Moreno, en objeto tridimensional, comenzaron la exposición de sus obras. En folclore, Carlos Aguirre y Mirta Carmona realizaron su presentación, aunque no lograron subir al podio. En canto solista, Nacho Ottone tuvo una destacada actuación, mientras que Guada Diana participó en la categoría Postre, cuyos resultados se conocerán el viernes.

Durante la jornada del miércoles, Pilar Martínez participó en Cocina Sub 15, en la categoría Plato Principal, y recibió una buena devolución del jurado. Los resultados de esta disciplina se conocerán el viernes. Por su parte, Tiago Maldonado se destacó en freestyle y quedó entre los ocho mejores competidores de la provincia de Buenos Aires.

Este jueves, la delegación de Cañuelas continuará su participación en las disciplinas culturales con la competencia de narración oral PCD.

La delegación de Cañuelas seguirá compitiendo en las distintas disciplinas deportivas y culturales, con el objetivo de avanzar en las instancias finales y ampliar el medallero del distrito.