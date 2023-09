JUEGOS BONAERENSES DÍA 3.

Compartir

Se empiezan a definir las distintas disciplinas en la tercera jornada de competencias de los Juegos Bonaerenses 2023 y Cañuelas sueña con más medallas.

Abriendo la jornada de este lunes en tenis de mesa cañuelense sub 14 masculino venció 3-2 al municipio de Islas Malvinas, partido jugado en cancha de Club River. También en tenis de mesa, el sub 16 femenino de Cañuelas le ganó a Las Flores 3-1. Dentro del mismo deporte el sub 14 femenino superó a Lobería 3-0.

Por su parte en cancha de La Academia, el pádel Universitario de Cañuelas triunfo 6-2/6-4 por sobre Hurlingham.

En básquet 3×3 sub 18 masculino venció 21-13 a Saladillo, en cancha de Peñarol.

Asimismo el tenis universitario de Cañuelas ganó, en un partido parejo, 1-4/4-1/10-5 a La Matanza, en la cancha 2 del Club Náutico.

En el estadio Islas Malvinas el handball sub 18 caballeros triunfó ante Necochea 29-21.

Ya en playa Varese la dupla beach voley universitario ganó 2-0 a Lincoln.

Cerrando la jornada, el básquet sub 15 femenino superó a Bragado por un inapelable 29-10, en partido jugado en la cancha de Once Unidos.

ADULTOS MAYORES

El pádel femenino, con Gioyosa y Fernández, cerró su participación en los Juegos Bonaerenses ganándole a Saladillo por 6-1/6-2, ubicándose en la 2da posición en su zona.

En truco mixto la pareja Torres – Bogado cayó ante sus pares de Bolívar y quedaron 3ros en su grupo. Por último Gustavo Troiano en Tenis de mesa A, cayó ante el representante de Tres de Febrero por 3-0 y finalizó en el 3er lugar del grupo. Mañana a las 19 hs darán el veredicto de fotografía donde nos representa Aurora Pelorosso.