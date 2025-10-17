Juegos Bonaerenses: Sigue la cosecha de medallas para la delegación de Cañuelas.

En la extensa jornada de competencias del jueves, la nueva faena resultó muy fructífera para los representativos de la delegación cañuelense, en todas las áreas. Logrando así la obtención de dos preseas más, en esta 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, en Mar del Plata.

Los resultados del día 3 fueron los siguientes:

En tenis de mesa

– sub 14 masculino: ganó 3-2

– ⁠sub 14 femenino: ganó 3-0

– ⁠sub 16 femenino: perdió 1-3

– ⁠sub 18 femenino: ganó 3-0

En Fútbol CFC ganó 1 a 0 contra Coronel Suárez.

Medalla de plata para patín, Zaira Abril Romero Biasuzzi categoría sub 13 5ta C La profe es Priscila Méndez.

Medalla de oro Adultos Mayores, Carlos Pineda en Taba Única Mixto Libre.

En Pádel sub 18 masculino libre ganó contra Moreno 6-2, 6-4 y está en semifinales.

Voley sub 13 mixto Don Bosco contra General Villegas ganaron 25-19, 26-24 pasan a semifinales contra General Belgrano.

Con definiciones en los próximos días, Cañuelas sigue sumando en el medallero y se destaca en la participación de la competencia provincial, que reúne a más de 30 mil finalistas de toda la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata.