Junto al ministro de Educación, la intendenta firmó convenios por más de 250 millones y recorrió la escuela de Villa Adriana

Compartir

Marisa Fassi recibió este lunes al Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Alberto Sileoni, con quien firmó convenios para la realización de obras en escuelas de Cañuelas y recorrió los avances de la Escuela 31 «Leopoldo Lugones».

En primera instancia, se llevaron a cabo las firmas de tres convenios en el marco del Programa de Emergencia Educativa Edilicia (PEED). El primero es por la obra de construcción de un nuevo edificio de la Escuela Primaria A/C “Barrio Máximo Paz Oeste” – 1º etapa. En esta fase, se crearán 6 aulas, núcleo sanitario completo, office y dependencia administrativa. El trabajo se ejecutará en 60 días de corrido y tiene un monto de inversión de $ 151.9 millones.

También se firmó un convenio de obra para la construcción de dos nuevas aulas de la Escuela Primaria Nº 26 en el Barrio Belgrano de Máximo Paz. En este caso, se construirán 2 aulas, núcleo sanitario completo y gabinete, respetando las características constructivas del edificio existente. El trabajo prevé un lapso de 90 días de corrido y equivale a $ 37.5 millones.

El último y tercer convenio, es por refacción general de la Escuela Primaria Nº 34 del Barrio Libertad. Las principales tareas por realizar serán refacción integral de sanitarios, reemplazo de carpinterías deterioradas, cielorrasos y artefactos de iluminación, reparación de cubierta de chapa y refacción de patio como, también, ampliación de cocina y dirección. La obra se llevará a cabo en un plazo de 150 días de corrido y el monto total es de $ 64 millones.

Luego, Marisa Fassi y Alberto Sileoni, recorrieron las obras que se están ejecutando en la escuela de Villa Adriana, acompañados de la Presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardozo, la Inspectora Jefa Distrital Silvia Dickie y la Jefa Regional de Educación, Gabriela Valverde.

Con una inversión de 115 millones de pesos, en la EP N°31 (donde también funciona la escuela secundaria) se está llevando adelante una importante obra de refacción, ampliación de aulas, cambio de piso, construcción de dos aulas y gabinete, y cerco perimetral.

La Escuela 31 tiene hoy una matrícula de más de 100 alumnos en la primaria, y otros 70 en la secundaria y esta obra prácticamente duplica la superficie y la operatividad del establecimiento.

Durante la recorrida, la intendenta y el ministro se entrevistaron con Natalia Cepeda y Gabriela Ibañez, directoras de Primaria y Secundaria respectivamente, quienes hablaron del crecimiento que la escuela ha experimentado en los últimos años. El ciclo 2023 será el primero en contar con sexto año del secundario, y tendrá a fin de año su primera promoción de egresados.

«Ver estas obras en ejecución me llena de alegría, pero además estos convenios nos van a permitir seguir multiplicando la inversión en Educación con el acompañamiento del ministro y el gobernador Axel Kicillof. Como intendenta, me enorgullece ser parte de una gestión que no se detiene, mientras antes las obras se anunciaban y quedaban paralizadas, hoy estamos permanentemente visitando obras que se ejecutan y se terminan, como pasó con el Jardín del Centro, y con el Jardín de Los Pozos, que está casi a punto de inaugurarse», reflexionó la intendenta luego del encuentro con el ministro Sileoni.