Junto al ministro de Transporte, Marisa Fassi inauguró el Bajo Nivel «San Cristóbal» y la parada ferroviaria Hospital Néstor Kirchner.

Compartir

La intendenta municipal Marisa Fassi encabezó este viernes junto Ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, un hito significativo para la comunidad de Cañuelas: la inauguración del primer paso bajo nivel de la historia del distrito, ubicado en la intersección de Azcuénaga y Marcelo Barcia (ex Vicente Casares).

De la histórica jornada participaron también el Administrador General de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, y el presidente de Trenes Argentinos Martín Marinuchi, entre otras autoridades. Previamente, la comitiva protagonizó otro momento histórico, como es el corte de cintas en la nueva estación ferroviaria del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, donde presenciaron la primera parada de una formación de la línea Roca.

Desde hoy, este nuevo apeadero facilitará el acceso al nosocomio para trabajadores y pacientes, contribuyendo a una mejora en la conectividad y accesibilidad de la zona.

Tras ese momento, el acto principal se desarrolló en el flamante paso bajo nivel, donde las autoridades estuvieron acompañadas por instituciones de la comunidad, estudiantes y representantes del Colegio Santa María, trabajadores y vecinos.

El evento comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino en la voz de Belén, una alumna del Instituto Cultural Cañuelas, y también con la bendición a cargo del Padre Ramón Costilla de una mayólica en homenaje a «San Cristóbal», nombre elegido por los y las estudiantes del Colegio Santa María para el bajo nivel.

Al momento de tomar la palabra, la intendenta municipal Marisa Fassi agradeció a las autoridades nacionales, al tiempo que resaltó la importancia de esta obra para toda la comunidad de Cañuelas

La jefa comunal saludó especialmente a los trabajadores y trabajadoras que participaron de la obra, y felicitó a los y las alumnas por la elección del nombre: «San Cristóbal fue ese hombre muy grande que ayudaba a cruzar el río a quienes se lo pedían. Esa era su manera de ayudar, de servir, y así tuvo la posibilidad de llevar en sus hombros nada menos que a Cristo», contó la intendenta sobre el santo patrono de los viajeros.

«Por eso creo que ningún nombre podría ser mejor, porque este paso bajo nivel justamente tiene esa función principal. Este bajo nivel, el primero de la historia de Cañuelas, tiene como misión que nuestros vecinos y vecinas puedan trasladarse seguros, evitando accidentes».

«Para nosotros la obra pública es esto, un motor de desarrollo, de crecimiento que mejora la conectividad, que genera puestos de trabajo y que hace que los municipios se potencien. Vamos a seguir así, trabajando hermanados para que Cañuelas siga avanzando con desarrollo, futuro y obras», manifestó también Marisa.

«La salida es con obra pública»

Por su parte, el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta saludó al ministro Giuliano y destacó la «extraordinaria recuperación que ha tenido el sistema de trenes en la República Argentina durante estos tres años y medio».

Arrieta destacó también el compromiso de los trabajadores: «Sabíamos que se tenía que terminar en tiempo y forma; la intendenta venía, empujaba, y los trabajadores, como siempre, cumplieron», afirmó.

Además, el funcionario cañuelense defendió la inversión en obra pública por parte del Estado y aseguró que «la salida de la Argentina no pasa por un país para 10 millones de personas».

«La salida de la Argentina no pasa para ver quién es más imaginativo en un TikTok insultando al Papa e insultando a todos aquellos que somos católicos; la salida de la Argentina no pasa por el odio, la salida de la Argentina pasa por el futuro, es hacia adelante, es con 50 millones de argentinos adentro, es con la obra pública; es un País donde seamos capaces de abrazarnos para construir el sueño colectivo de la patria que nunca debimos dejar de ser, del trabajo, de la producción, de la educación y del amor», aseguró Arrieta.

«Una ciudad integrada»

En tanto, el Presidente de Trenes Argentino Martín Marinuchi habló sobre la importancia de la parada ferroviaria en el Hospital: «Vimos la necesidad de aquellos que sí van al hospital, van por trabajo o atención médica, y por eso avanzamos con esa obra», aseguró.

En relación al paso bajo nivel destacó la necesidad de «evitar la siniestralidad tanto en el sistema ferroviario como también en el sistema vial, y tiene que ver con poder seguir avanzando en la reconstrucción del sistema ferroviario».

Por último, el ministro de Transporte Diego Giuliano destacó la importancia del sistema ferroviario: «Ustedes saben lo que es el tren en una ciudad, en un pueblo. El Ferrocarril Argentino fundó, motorizó, activó, dinamizó la economía y cuando cerraban ramales también cerraban oportunidades, y así sucedió».

«Hoy tenemos para mostrar, para contarles, que tenemos 20 ramales nuevos abiertos, 3000 kilómetros de vías recuperados en la Argentina, más de mil vagones, más de 20 locomotoras», destacó Giuliano.

«Este puente ferroviario, que además es un viaducto, permite muchas cosas positivas. Primero ganar tiempo, pero también permite una ciudad integrada, donde no tenemos que vivir del otro lado de la vía», agregó el ministro.