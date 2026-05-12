Juventudes, liderazgo y ecología integral: el legado del Papa Francisco tuvo su espacio en la Feria del Libro.

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La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires fue escenario de un encuentro centrado en el pensamiento y la obra del Papa Francisco, con eje en las juventudes, el compromiso social y la construcción de espacios de participación. La actividad contó con la presencia de la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, junto a referentes de Scholas Occurrentes y CAF.

La actividad se desarrolló este sábado en el stand institucional de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde además se presentó el libro “Camino a otra manera. Jóvenes, liderazgo y ecología integral en la Escuela Laudato Sí”.

El panel reunió a referentes vinculados al pensamiento y legado del Papa Francisco, entre ellos José María del Corral, Director Mundial de Scholas Occurrentes; Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF; Estefanía, egresada de la Escuela Laudato Sí; y la intendenta Marisa Fassi.

Durante el encuentro se reflexionó sobre el rol de los jóvenes, la necesidad de construir liderazgos con compromiso social y la importancia de generar espacios de escucha y participación.

En su intervención, Fassi recordó con emoción la figura del Papa Francisco y destacó el impacto humano y social de su mensaje.

“Este es el Papa de todos, pero sobre todo del más humilde, del que más lo necesita, de los jóvenes, el Papa de la paz”, expresó.

Además, remarcó el valor de la empatía y el compromiso colectivo: “Lo más importante es mirar al otro y ponerse en el lugar del otro. Tenemos una gran responsabilidad social de seguir ese camino maravilloso de alguien que llegó a ser la persona más importante del mundo, pero no se olvidó de los pobres, de los jóvenes, de los trabajadores ni de los jubilados”.

La intendenta también hizo referencia al protagonismo juvenil y a la importancia de crear ámbitos reales donde las nuevas generaciones puedan involucrarse. “Los jóvenes siempre quieren participar. Lo que tienen que tener es gente, proyectos y espacios donde participar. Cuando se construyen puentes y no muros, son los que más se comprometen”, sostuvo.

En el marco del encuentro se realizó además la presentación del libro “Camino a otra manera”, una publicación que recopila experiencias y reflexiones surgidas a partir de la Escuela Laudato Sí, impulsada por Scholas Occurrentes y CAF.

Por su parte, Christian Asinelli destacó la continuidad del trabajo inspirado en el legado de Francisco: “Esta publicación intenta mostrar, con ejemplos concretos, cómo ha sido el trabajo que venimos desarrollando y que vamos a seguir desarrollando, porque ahora viene lo más importante: trabajar por el legado de Francisco”.

Asimismo, señaló que el objetivo es “dar capacidades, conocimientos y habilidades blandas a todas aquellas personas que tienen compromiso con lo público”.

En tanto, José María del Corral recordó el origen de Scholas Occurrentes y el impulso que el entonces cardenal Jorge Bergoglio le dio a la escucha de los jóvenes en medio de una profunda crisis social.

La actividad formó parte de las propuestas especiales de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales más importantes de América Latina.