la Actriz Ariadna Aristegui convoca a actrices y actores.

La joven cañuelense Ariadna Aristegui, actriz recibida de teatro musical en el ISEC, convoca a personas interesadas en conformar un grupo teatral en Cañuelas y para formar parte de la obra «Tu Mentira». En diálogo con cañuelasya.com Ariadna comentó.

Por: Oscar Heredia.

¿Cómo armaste el grupo teatral?

El grupo de teatro surge porque yo como actriz tenía muchas ganas de actuar y dirigir una obra. Si bien nunca dirigí, está sería la primera vez, en armar y montar una obra. Me pareció un gran proyecto que Cañuelas necesita más oportunidades en el arte y sobre todo en el teatro, los artistas cañuelenses de también tener un lugar donde mostrar su arte. Siento que está muy bueno hacer más movida en cuanto a lo teatral que por ahí no se vé mucho. Me pareció una buena oportunidad de conocer a actores y actrices de Cañuelas que por ahí no son tan conocidos y llevar la cultura a más personas del pueblo.

¿Cando y como se creó el grupo teatral?

El grupo es totalmente reciente, estaba estudiando un guión que se llama tu mentira, es una obra mexicana de concientización sobre la trata y me parece una buena obra para representar. El proyecto es una nueva posibilidad para actores y actrices de Cañuelas, me largué yo sola a una convocatoria de actores y actrices que quieran participar. No hace falta tener experiencia o ser actores profesionales, pero sí tener algún conocimiento en teatro, muchas ganas y constancia sobre todo. Me puso muy contenta con la repercusión de la convocatoria y ya encontramos a los actores y actrices que van a interpretar la obra. Pronto vamos a empezar los ensayos y montar todo a pulmón esta obra.

¿De que se trata esta convocatoria?

La convocatoria no es solo para esta obra en si, sino también para que sepan que todos los actores y actrices para que me puedan escribir para tenerlos en cuenta para realizar proyectos a futuro. La convocatoria es a todas las personas que les guste actuar, no importa la edad.

¿Tienen un lugar para reunirse o donde se reúnen habitualmente?

Todavía no tenemos porque este es un grupo que recién comienza. Pero estoy viendo la posibilidad de alquilar algún lugar donde pueda realizar los ensayos y luego montar la obra. Espero que pronto salga a luz esta obra y la vayan a ver. Mi Instagram es @ariadna.musica.