La comunidad de Cañuelas participó del tradicional Te Deum por el Día de la Patria.

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La ceremonia se realizó en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y reunió a autoridades, instituciones, vecinos y representantes de la comunidad en una jornada marcada por la reflexión, el encuentro y las tradiciones populares. La intendenta Marisa Fassi acompañó las actividades junto a funcionarios y referentes locales.

La ceremonia religiosa fue presidida por el Cura Párroco Federico Sosa y contó con el acompañamiento musical del Coro Diocesano de Laferrere.

Junto a la jefa comunal estuvieron presentes el vicepresidente del Parlasur, Gustavo Arrieta; el secretario de Gobierno, Mauricio Petre; el presidente del Consejo Escolar, Guido Peralta; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Maximiliano Mazzanti; la inspectora jefa distrital, Silvia Dickie; además de concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias, autoridades educativas, docentes, vecinos y vecinas.

Durante su homilía, Federico Sosa dejó un mensaje atravesado por la necesidad de fortalecer el compromiso social, el diálogo y la solidaridad en tiempos complejos para el país. “Cuando pedimos el bien común estamos rogando felicidad y bienestar para todos, no para unos pocos”, expresó el párroco, convocando además a “buscar caminos de paz” y a “promover lo humano en todas sus expresiones”.

El sacerdote también llamó a sostener la esperanza colectiva y a comprometerse especialmente con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Podemos amar buscando el bien de todos y así construir la paz”, sostuvo.

En otro tramo de su mensaje remarcó la importancia del encuentro y la fraternidad como herramientas fundamentales para fortalecer la convivencia social. “La fraternidad, el encuentro y el diálogo son el camino para trabajar artesanalmente por la paz”, señaló ante la comunidad presente.

La homilía también incluyó referencias a la situación social y económica actual. “No podemos jactarnos de su esfuerzo en trabajos que no cubren necesidades básicas. Detrás de cada empleado público que está en la calle sin trabajo, hay familias, niños y jóvenes que sufren y ven opacado su futuro”, expresó Sosa.

Finalmente, el párroco convocó a renovar la esperanza y a construir una patria “reconociéndose y amándose como hermanos”.

Tras la celebración religiosa, las actividades continuaron sobre la calle Del Carmen, frente al templo parroquial, donde vecinos y familias participaron de un encuentro de danza tradicionalista y música folklórica.

La agrupación Mujeres en Danza, dirigida por Elsa Frescino, presentó distintas danzas tradicionales, mientras que la cantante Fabiola Larraoude interpretó una zamba junto a la comunidad presente.

Posteriormente se presentó la Escuela Carlos Vega IDAF, dirigida por Susana Guzmán y Luis Delgado, que ofreció un pericón nacional como cierre artístico de la jornada.

Al finalizar, vecinos y familias compartieron tortas fritas elaboradas por “Pasteles Abuela Fela”, en un encuentro que volvió a poner en valor las tradiciones populares y el espíritu comunitario del Día de la Patria.