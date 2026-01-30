La Cooperadora del Hospital Marzetti busca sumar más socios para seguir colaborando.

Compartir

La nueva comisión, conformada en mayo de 2025, impulsa una campaña para ampliar el padrón de asociados y continuar acompañando al hospital con aportes concretos.

Por: @oscarhh10

La Cooperadora del Hospital Ángel Marzetti atraviesa una etapa de renovación y crecimiento. Tras la conformación de la nueva comisión directiva en mayo de 2025, el grupo de trabajo viene desarrollando distintas acciones con el objetivo de colaborar activamente con el funcionamiento del nosocomio local.

En diálogo con CañuelasYa, la presidenta de la entidad, Adriana Rospide, destacó la importancia de fortalecer el acompañamiento de la comunidad:

“Queremos llegar y contactarnos con toda la localidad, ya que necesitamos de toda la gente que concurre a nuestro hospital Marzetti para que se asocie y acompañe con su ayuda”.

Actualmente, la cooperadora cuenta con 70 socios, pero la meta es seguir ampliando esa base. En ese sentido, se encuentran impulsando una campaña para sumar nuevos asociados, además de evaluar la organización de algún evento durante los próximos meses.

“Estamos iniciando el año con la campaña para sumar socios y además estamos viendo la posibilidad de organizar algún evento para febrero o marzo, aunque todavía no está confirmado”, explicó Rospide.

Aportes concretos al hospital

Desde la comisión remarcaron que la ayuda no es solo institucional, sino también material y directa. En los últimos meses, la cooperadora colaboró con:

Compra de artículos de librería

Tela para confeccionar sábanas

Adquisición de un aire acondicionado

Compra de dos teléfonos

“Seguimos trabajando y asistiendo económicamente al hospital en lo que se va necesitando”, señaló la presidenta.

Cómo asociarse

Las personas interesadas en colaborar pueden comunicarse al 2226-15-524365, donde recibirán el alias o CBU para realizar el aporte. Luego, se envía el comprobante de pago junto con el número de asociado.

La cuota mensual es de $3000, valor que se mantendrá hasta mayo o junio, cuando se realicen nuevas elecciones dentro de la institución.

“Sabemos que el país no está bien económicamente, pero consideramos que $3000 por mes es una cuota accesible. El hospital da mucho y es mucha la gente que diariamente pasa por el Marzetti, incluso con obra social”, concluyó Rospide.

La cooperadora continúa así su tarea solidaria, apelando al compromiso de la comunidad para sostener y mejorar el servicio de salud pública en Cañuelas.