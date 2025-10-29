LA EDITORIAL CAÑUELAS PRESENTÓ SUS DOS PRIMEROS LIBROS EN LA FERIA DEL LIBRO LOCAL

Compartir

La última edición de la Feria del Libro de Cañuelas, realizada el viernes pasado, marcó un hecho histórico para la cultura local: el lanzamiento oficial de la Editorial Cañuelas, una iniciativa municipal que permitirá a los escritores y escritoras del distrito publicar sus obras de manera gratuita y en formato digital.

Durante la jornada, se presentaron los dos primeros títulos editados bajo este nuevo sello: “Recetas con amor y sabor” de María Pía Subirchs y la “Primera Antología de Jóvenes Autores y Autoras de Cañuelas”, que reúne textos de 25 escritores emergentes del distrito. Ambas obras están disponibles para su lectura y descarga gratuita en la Biblioteca Digital de Autores Locales, que ya cuenta con más de 200 títulos y 60 autores y autoras de Cañuelas.

El primero de los libros, “Recetas con amor y sabor”, pertenece a la cocinera local María Pía Subirchs, quien plasmó en sus páginas más de un centenar de recetas familiares que combinan historia, afecto y tradición. En la presentación, la autora destacó que “la leyenda más antigua del mundo es una receta de cocina creada por una mujer: el dulce de leche”, en referencia al valor cultural y simbólico de la cocina popular.

El segundo título, la “Primera Antología de Jóvenes Autores y Autoras de Cañuelas”, es fruto de un trabajo sostenido por la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, que a través de talleres literarios y la participación de escuelas locales promovió la escritura entre adolescentes y jóvenes del distrito. Este proyecto suma nuevas voces a la producción cultural local, fortaleciendo el vínculo entre literatura, educación y comunidad.

Además, en el marco de la feria también se presentó la antología “Cuentos y Poesías al Máximo”, elaborada a partir del concurso literario organizado en 2024 por la Escuela Secundaria N° 1 “Alfonsina Storni” de Máximo Paz, que reúne textos seleccionados de estudiantes.

La creación de la Editorial Cañuelas fue celebrada como un paso decisivo en la democratización del acceso a la publicación y la lectura. Desde el Municipio señalaron que el formato digital “garantiza la difusión libre y gratuita de las obras, llegando a más lectores dentro y fuera del distrito”.

Con esta iniciativa, Cañuelas se convierte en uno de los pocos municipios del país con una editorial pública y una biblioteca digital abierta, consolidando una política cultural que promueve la creatividad, la participación y el acceso equitativo al conocimiento.