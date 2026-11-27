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Alrededor de 50 chicos y chicas participaron de la muestra de fin de año de FOBA Niños. La jornada reunió a estudiantes, docentes y familias en una presentación que recorrió diferentes géneros musicales e incluyó un emotivo homenaje al Indio Solari.

La Escuela de Música Popular de Cañuelas (EMPCA) realizó el sábado 21 de noviembre la muestra de fin de año de FOBA Niños, una propuesta que permitió compartir con la comunidad el trabajo desarrollado durante el ciclo lectivo y celebrar el crecimiento artístico de sus estudiantes.

El encuentro tuvo lugar a las 11:30 en las instalaciones de la Escuela Primaria N.º 1, donde alrededor de 50 chicos y chicas de entre 9 y 13 años fueron los protagonistas de una jornada dedicada a la música, el aprendizaje y el encuentro con las familias.

A través de un repertorio que abarcó diferentes géneros y estilos musicales, los estudiantes tuvieron la oportunidad de demostrar los conocimientos adquiridos durante el año, poniendo en práctica la interpretación y el trabajo colectivo.

Un recorrido por diferentes géneros musicales

Entre las canciones interpretadas estuvieron «C Jam Blues», «El cosechero», «Desde el puente carretero» y «Encuentro con un ángel amateur».

La selección musical permitió recorrer distintos universos sonoros, desde el blues y el folclore argentino hasta el rock nacional, reflejando la diversidad artística que caracteriza a la formación musical de la institución.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la interpretación de «Encuentro con un ángel amateur», en un emotivo homenaje al Indio Solari, referente de la música popular argentina.

La música como espacio de aprendizaje y encuentro

La muestra de fin de año representó mucho más que una presentación musical. Fue una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de los pequeños músicos, así como el acompañamiento de los docentes y las familias durante todo el proceso de formación.

La práctica musical desde edades tempranas favorece el desarrollo de la creatividad, la expresión personal, la escucha y el trabajo en equipo. En ese sentido, las presentaciones colectivas constituyen una instancia significativa dentro del recorrido educativo de los estudiantes.

Una apuesta por las nuevas generaciones

A través de sus espacios de formación, la Escuela de Música Popular de Cañuelas continúa promoviendo el acceso a la educación artística y acercando a niños, niñas y jóvenes a las diferentes expresiones de la música popular.

Con esta muestra, FOBA Niños celebró el cierre de un año de aprendizajes compartidos, reafirmando el valor de la música como herramienta de expresión, integración y construcción colectiva.

Una jornada que permitió reconocer el presente y el futuro de una nueva generación de músicos cañuelenses.