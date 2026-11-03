La Escuela de Música Popular de Cañuelas abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027.

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La institución municipal inició la convocatoria para quienes deseen formarse en distintas disciplinas musicales, con carreras gratuitas y títulos oficiales. La propuesta busca ampliar las oportunidades de formación artística y fortalecer el desarrollo cultural de la comunidad.

Por Martín Aleandro

La Escuela de Música Popular de Cañuelas (EMPCA) abrió el período de inscripción para el ciclo lectivo 2027, ofreciendo una nueva oportunidad a quienes desean iniciar o profundizar su formación musical. La convocatoria comenzó el 1 de noviembre y está destinada a aspirantes interesados en acceder a una educación artística pública, gratuita y con reconocimiento oficial.

La institución, que forma parte de la propuesta educativa y cultural del Municipio de Cañuelas, se ha consolidado como un espacio de aprendizaje, expresión y desarrollo artístico, brindando herramientas para que jóvenes y adultos puedan transformar su vocación musical en una formación académica y profesional.

La oferta educativa comprende distintas especialidades instrumentales y vocales, entre ellas saxo, trompeta, trombón, canto, piano, bajo, batería y guitarra. A través de estas disciplinas, los estudiantes tienen la posibilidad de adquirir conocimientos técnicos, desarrollar sus capacidades interpretativas y profundizar en los diferentes géneros de la música popular.

Uno de los aspectos más destacados de la EMPCA es que sus carreras cuentan con titulación oficial, lo que representa una herramienta importante para quienes proyectan desarrollarse profesionalmente en el ámbito musical, tanto en la interpretación como en otras actividades vinculadas con la enseñanza y la producción artística.

Además de su propuesta académica, la escuela cumple una función social y cultural fundamental. Su carácter público y gratuito permite que la formación musical esté al alcance de la comunidad, eliminando barreras económicas y generando oportunidades para quienes encuentran en el arte una forma de expresión, crecimiento personal y desarrollo profesional.

En este sentido, la continuidad de la institución refleja la importancia de sostener políticas públicas que promuevan el acceso a la educación y la cultura, reconociendo el talento local y favoreciendo la formación de nuevas generaciones de músicos.

La inscripción para el ciclo lectivo 2027 se realiza mediante un formulario virtual. Los interesados podrán consultar los requisitos de ingreso y acceder a los enlaces correspondientes a través de las redes sociales y los canales oficiales de comunicación de la Escuela de Música Popular de Cañuelas.

Con esta nueva convocatoria, la EMPCA renueva su compromiso con la formación artística y reafirma su lugar como una institución de referencia para el desarrollo de la música popular en el distrito, ofreciendo una alternativa educativa gratuita, con proyección profesional y abierta a la comunidad.