La familia de Franco Depauli difundió un comunicado dirigida a la comunidad.

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A través de una solicitada, familiares y amigos de Franco Daniel Depauli afirmaron sentirse acompañados por las autoridades desde el primer momento, desmintieron versiones sobre la existencia de pruebas ocultas en la causa y agradecieron el aporte de los vecinos que colaboraron con la investigación. A continuación, el texto completo del mensaje público.

COMUNICADO DE LA FAMILIA Y AMIGOS DE FRANCO DANIEL DEPAULI

Por medio del presente queremos comunicar al vecino de Cañuelas y a la sociedad en general que, a raíz de lo sucedido con Franco Daniel Depauli, quien se encontraba festejando el triunfo de Argentina sobre Egipto en las inmediaciones de la Plaza San Martín de Cañuelas, ya se encuentran detenidas tres personas de sexo masculino: dos mayores de edad y un menor. Este último, apodado «El Chaqueño», fue identificado como el autor material del hecho.

Los tres involucrados permanecen detenidos gracias al rápido accionar de las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, queremos desmentir las versiones que afirman que existen videos ocultos relacionados con la causa. Esto no es cierto. Todo el material audiovisual fue entregado a nuestra familia por el Centro de Monitoreo del Municipio y ya fue incorporado al expediente judicial.

El dolor por la pérdida de Franco nadie nos lo va a quitar. Es un sufrimiento que llevaremos de por vida en nuestros corazones.

Sin embargo, debido a las falsas informaciones que circulan, queremos expresar que, en este caso en particular, las autoridades competentes no nos han dejado solos en ningún momento y tomaron cartas en el asunto desde el primer día.

Este jueves 16 de julio se llevará adelante una marcha pacífica, sin intereses políticos, para pedir que la Justicia continúe trabajando de la misma manera y para que quienes no pudieron hacerlo tengan la posibilidad de darle un último adiós a Franco.

También queremos agradecer a los vecinos que, de manera voluntaria, acercaron sus testimonios y videos para que este hecho pudiera esclarecerse rápidamente.

Atentamente

Familia y amigos de Franco Daniel Depauli.