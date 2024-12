LA INTENDENTA DECLARÓ A LA LOCALIDAD DE URIBELARREA «PUEBLO MASCOTERO».

Compartir

En el marco de un acto llevado a cabo en el día que se celebra un nuevo aniversario de la localidad de Uribelarrea, la intendenta Marisa Fassi firmó un decreto que fomenta en el pueblo la tenencia responsable de mascotas, y anunció que los comercios que se sumen colocando bebederos y comederos podrán obtener una quita del 50% de la Tasa por Seguridad e Higiene.

La jefa comunal compartió un sencillo acto junto a instituciones de la localidad, y representantes de la Asociación de Turismo de Uribelarrea (ATU) y algunos vecinos, quienes recientemente le solicitaron a la intendenta una campaña de comunicación gráfica contra el maltrato y abandono de mascotas.

En este contexto, la intendenta firmó el decreto tiene como eje principal fomentar la tenencia responsable de mascotas y la concientización sobre el cuidado animal en Uribelarrea, un desafío que cobra especial relevancia en un destino que cada fin de semana recibe miles de turistas, muchos de ellos acompañados de sus perros o gatos.

“Un compromiso comunitario”

En su discurso, Fassi destacó la importancia de esta iniciativa, enmarcada en el Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos, y recordó que la medida no solo busca mejorar el bienestar de los animales, sino también preservar la salud pública y promover un entorno armónico para vecinos y visitantes.

«Quiero agradecerles a las vecinas que se preocupan por los animales. Estamos dando juntos un gran paso con este Decreto. Nos comentaron que esta es una localidad donde se producen muchos abandonos, así que también vamos a trabajar para instalar cámaras para impedir que haya quienes vengan a Uribe no a pasear sino a abandonar un animal, algo que se debe castigar», aseguró Marisa en el discurso.

La intendenta destacó también el rol de la comunidad y de las instituciones, que «son un pilar fundamental, no solamente en Uribe, sino en toda nuestra gestión».

«Muchas veces cumplen un rol social que el Municipio no podría dar. La presencia de ustedes es fundamental para que el municipio pueda mejorar lo que se necesita en el barrio, en el deporte, en la educación», agregó.

Beneficios para los comercios locales

Uno de los puntos más innovadores del decreto es la posibilidad de que los comercios locales participen activamente en este programa. Aquellos que instalen y mantengan bebederos y comederos para mascotas podrán registrarse en la Delegación Municipal y obtener una reducción del 50% en la Tasa por Seguridad e Higiene.

El decreto también incluye la realización de campañas educativas, invitando a escuelas y otras instituciones a sumarse con jornadas de concientización. En tanto, la Dirección de Zoonosis intensificará las campañas gratuitas de vacunación y esterilización en la localidad, fortaleciendo el control de la población animal.

Recorrida

Tras el acto, acompañada por el padre Ulises, la intendenta recorrió el Santuario Nuestra Señora de Luján, donde recientemente finalizaron los trabajos de restauración de la fachada y el campanario, además de otros arreglos estructurales.

Y finalmente, visitó el predio de Uribelarrea Fútbol Club, que el año pasado fue recuperado por el Municipio y cedido a la institución para la práctica deportiva.