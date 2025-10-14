La intendenta saludó la delegación de Cañuelas que participará en los Juegos Bonaerenses.

Compartir

En el mediodía de este jueves, la intendenta Marisa Fassi encabezó un encuentro de la delegación de Cañuelas que viajará a Mar del Plata para participar en la instancia final de los Juegos Bonaerenses 2025. En dicho marco, la jefa comunal hizo entrega de las camperas a los 205 representantes de Cañuelas.

Marisa compartió el encuentro con familias, docentes y dirigentes deportivos que acompañaron a los jóvenes, adultos mayores y representantes de cultura y deporte que integran la delegación.

“Más de doscientos representantes van a estar llevando la bandera de Cañuelas, nuestro lugar en el mundo. Disfruten, es un esfuerzo de ustedes. Seguro que van a traer un montón de medallas”, expresó la intendenta Marisa Fassi.

El secretario de Deporte, Adrián Monod, remarcó el compromiso del Estado local en la preparación y acompañamiento de la delegación. “Es un esfuerzo económico grandísimo el que se hace desde el Municipio y desde la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

También estuvo presente José Luis Bringa, ex director de Deporte de Uruguay y actual presidente de Deportes Anexos e Inclusivos del Club Peñarol, quien destacó la labor comunitaria y la importancia de los clubes barriales:

“El deporte educa más allá de la técnica, enseña valores, solidaridad, disciplina, respeto, convivencia y trabajo en equipo. Felicito al Municipio por el apoyo y a las instituciones de Cañuelas por todo el trabajo que realizan”, expresó Bringa.

Este año, la delegación está integrada por 205 participantes que competirán en disciplinas como natación, vóley, básquet, handball playa, fútbol 11, beach vóley, taekwondo, patín artístico, gimnasia artística, vóley mixto, pádel, atletismo y tenis de mesa.

Desde el área de discapacidad se destacan el fútbol inclusivo y el atletismo, mientras que en Cultura habrá representación en juveniles y adultos mayores con danza, pádel, tenis, natación y atletismo.

Cabe resaltar que en 2025 Cañuelas superó la cantidad de finalistas e inscriptos, consolidando el trabajo conjunto entre escuelas, clubes y asociaciones. El Municipio realiza un esfuerzo económico significativo para garantizar que todos los participantes cuenten con condiciones de calidad durante su estadía en Mar del Plata.