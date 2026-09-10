La magia de los Beatles se renueva en Cañuelas.

Compartir

Este viernes 11 de septiembre a las 21:00 hs, la aclamada agrupación THE BEATS regresa al Teatro Cañuelas. En una entrevista exclusiva con Cañuelas Ya, la banda nos cuenta sobre el estreno de su nuevo espectáculo, su invaluable colección de instrumentos originales y la vigencia universal del cuarteto de Liverpool.

Por Martín Aleandro

En tiempos donde las tendencias musicales en los medios masivos y en las radios han cambiado drásticamente, la labor de formaciones como THE BEATS cobra un valor pedagógico y cultural indispensable. Este tipo de homenajes de alto nivel artístico no solo apelan a la nostalgia de quienes crecieron en los años sesenta y setenta, sino que se convierten en un puente fundamental para que las nuevas generaciones puedan tomar contacto directo, en formato en vivo y con fidelidad histórica, con una obra clásica que cambió para siempre la historia de la música universal.

—Están estrenando un nuevo show y llegan nuevamente a nuestra ciudad, ¿qué nos pueden adelantar de la propuesta que traerán al escenario?

—El espectáculo que vamos a estar presentando en el Teatro Cañuelas se llama «Recorrido», lo estamos estrenando justamente ahí y después continuaremos de gira por el resto del país, incluyendo el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. Es una puesta que está fresquita, recién debuta y tiene muchas sorpresas. Nosotros vamos variando la propuesta año a año y siempre buscamos darle una vuelta de tuerca; no solo cambiamos el repertorio, sino que también sumamos diversos momentos teatrales y escenográficos. En nuestro caso, la puesta combina música en vivo, vestuario y ambientación para transportar al público a cada etapa. Además, contamos con la única colección completa a nivel mundial de instrumentos y amplificadores originales utilizados por The Beatles, lo que nos permite recrear con máxima fidelidad el sonido y la imagen de los cuatro de Liverpool.

—¿Cómo perciben la respuesta del público en las ciudades del interior y a qué atribuyen que este fenómeno siga tan vivo?

—La verdad es que en los teatros del interior el público siempre nos recibe muy bien. Eso tiene que ver con que los Beatles y el fanatismo por su música trascienden fronteras y son admirados en todas partes. No se contrapone con cuestiones tradicionalistas o locales; a nosotros mismos nos encanta el folklore y el tango, pero la obra de los Beatles se ha transformado en una música universal que nos ha marcado a todos. Generación tras generación, sus canciones siguen cautivando a jóvenes y adultos por igual. Quienes vivieron la beatlemanía vuelven a sentirse parte de aquella época y las nuevas generaciones descubren por qué, décadas después, siguen siendo un fenómeno cultural y musical sin precedentes. Es algo que va a seguir pasando por muchísimos años más.