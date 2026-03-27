«La Mesa de las Brujas»: El regreso de un espacio que rompe moldes ahora en formato streaming.

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Con un debate sin guiones ni etiquetas “La mesa de las Brujas” demuestra ser un verdadero aquelarre. Dos temporadas son suficientes para pensar en seguir creciendo y experimentando nuevos espacios en el mundo de la radiodifusión y las Redes sociales.

Un proyecto que comenzó con una charla entre amigas con ganas de ser escuchadas, hoy consolida su tercera temporada como un referente del debate femenino en la región. El ciclo radial “La Mesa de las Brujas” ha vuelto al aire, pero esta vez con una apuesta renovada: el salto definitivo al streaming.

Susana Domínguez y Milagros Colman, pilares del proyecto, pasaron por los Medios locales para visualizar este nuevo ciclo que se emite todos los jueves de 18 a 20 horas a través de la señal “Volveré”, desde el Centro Cultural.

El programa nació hace tres años con una premisa clara: la libertad. Para Domínguez, el crecimiento del espacio ha sido orgánico pero firme. “Arrancamos con la idea de charlar y discutir temas con total libertad; desde política y cultura hasta música. No tenemos un libreto rígido”, explicó. El objetivo central es explorar la identidad femenina hoy, escapando de los estereotipos: “La idea es centrarse en lo que es ser mujer y no encasillarse”. El relanzamiento, que coincidió con las conmemoraciones por el Mes de la Mujer, promete una agenda cargada de invitados y profundidad en el contenido.

Un panel diverso

La fuerza de “La Mesa” reside en la pluralidad de sus voces. Colman detalló que el staff actual está compuesto por una mezcla ecléctica de perfiles: Carolina Rasquetti, Ana Puentes, Florencia Saiz, Paula Cabreras.

«El streaming por YouTube nos permite una interacción directa con los suscriptores y la gente que se prende a la transmisión en vivo», destacó Milagros, subrayando que la señal de Volveré Radio es el hogar que hoy les permite conectar visual y auditivamente con su audiencia.

Para quienes quieran sumarse a la comunidad de estas «brujas» modernas, el programa mantiene una presencia activa en Instagram bajo la cuenta @lamesadelasbrujasok, donde comparten el detrás de escena y los puntos destacados de cada emisión.