La Mesa “Patricia Bullrich 2023” se presentó en Cañuelas

En la tarde ayer, en la “Casa del PRO”, el local partidario ubicado en la calle 9 de Julio, en donde se reúne y trabaja el grupo liderado por el ex Concejal Carlos Alvarez, se presentó la “MESA PATRICIA BULLRICH 2023”.

Esta MESA, que se viene creando en todos los municipios del país, tiene como objetivo unir a los sectores políticos que acompañan la candidatura de Patricia Bullrich como Presidente de los Argentinos, y que tienen distintos referentes provinciales o pertenecen a distintas agrupaciones.

En Cañuelas, la MESA la conforman, además de Carlos Alvarez en representación de Patricia Bullrich, Cristian “el Chino” Farias que trabaja con la agrupación HACEMOS y con el Intendente de Lanús Nestor Grindetti, Abel Gonzalez como referente del Senador Provincial Joaquín de la Torre, ex Intendente de San Miguel y ex Ministro de Gobierno de la Provincia, Luis María Peña en representación de Javier Iguacel, Intendente de Capitán Sarmiento y ex Director de Vialidad Nacional, Oscar Sayago, integrante de la Agrupación “Los Halcones” y los Concejales Natalia Blasco, Eduardo Recalt y Daniel Mazzini.

También estaban presentes la Diputada Provincial Florencia Retamoso, la Senadora Provincial Lorena Petrovich y el referente provincial de Patricia Bullrich, Gustavo Ferragut. Acompañaron el acto el Presidente de la UCR Crisitian “Polo” Perez Armari, y los referente de Cristian Ritondo, Alejandro Dominguez y Lorena Aguirre.

Según lo plantearon los integrantes, la MESA es abierta, es de diálogo, y espera sumar más fuerzas y más integrantes a nivel local y provincial. Los objetivos de la MESA es trabajar en conjunto en la campaña de Patricia Bullrich Presidente, y unificar fuerzas para que, en caso de haber PASO, sea una sola lista la que represente a la Presidente del PRO en Cañuelas.

“Venimos convocados por el llamado que, hace exactamente un año, en este mismo lugar, hizo Patricia Bullrich a los Cañuelenses para que, aquellos que quieran cambiar la Argentina, y cambiar su lugar, su Ciudad, se comprometan con coraje y con decisión, se involucren y se sumen a la Fuerza del Cambio que nos va a sacar de la decadencia” dijo el pre candidato a Intendente por el espacio de Bullrich, Carlos Alvarez.

Luego de que todos los integrantes de la MESA se dirijan al público presente, y pasadas las 19:30 hs, finalizó el acto con el compromiso de reunirse periódicamente para sumar nuevos espacios políticos y para empezar a trabajar de cara a las elecciones de este año, en la Campaña Patricia Bullrich Presidente 2023.