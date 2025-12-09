La Natividad–La Dolfina, con sello cañuelense, volvió a reinar en Palermo y se quedó con la Triple Corona.

Compartir

Con un contundente 17-13 sobre Ellerstina Indios Chapaleufú, La Natividad–La Dolfina, el equipo que lleva el inconfundible ADN de Cañuelas, volvió a coronarse campeón del 132º Abierto Argentino de Polo y selló una nueva Triple Corona tras conquistar Tortugas, Hurlingham y Palermo.



La consagración tuvo un sabor especial: fue la tercera Triple Corona desde la unión de ambos conjuntos y volvió a ratificar la supremacía de los cañuelenses en el deporte más prestigioso del mundo.

Un triunfo con identidad cañuelense

En la cancha 1 de Palermo, ante un marco imponente y la presencia del presidente Javier Milei, los dirigidos por la dinastía Cambiaso–Castagnola confirmaron por qué son considerados el mejor equipo del planeta.

Los cuatro jugadores, todos con fuerte arraigo en Cañuelas —Camilo “Jeta” Castagnola, Bartolomé “Barto” Castagnola (h), Adolfo Cambiaso (n) y Adolfo Cambiaso (h), Poroto— lograron una nueva hazaña que sigue engrosando la historia grande del polo argentino y local.

La organización acumula ahora 29 títulos en Palermo entre sus integrantes:

19 para Cambiaso (n) en 29 finales,

4 para Jeta Castagnola ,

4 para Barto Castagnola ,

2 para Poroto Cambiaso,

marcando un dominio absoluto de la generación cañuelense.

La final y el significado del título

La Natividad–La Dolfina alcanzó su 12° triunfo consecutivo en la temporada, mostrando un nivel superlativo ante una Ellerstina Indios Chapaleufú que regresaba a una final en Palermo después de cuatro años.

La fusión cañuelense jugó por primera vez una final en conjunto en Palermo, pero de manera individual los números son impactantes:

La Dolfina alcanzó ahora su 16° título en Palermo , en 25 finales disputadas desde 2000.

La Natividad sumó su cuarto trofeo (2021, 2023, 2024 y 2025).

Por su parte, la organización de los Pieres y los Heguy no pudo obtener su primer título en común. Facundo Pieres disputó su 16ª final, Gonzalo Pieres su 14ª, y los jóvenes Antonio y Cruz Heguy jugaron su primera definición en el máximo certamen mundial.

La ficha del partido

La Natividad La Dolfina:

Camilo Castagnola 10

Adolfo Cambiaso (n) 10

Adolfo Cambiaso (h) 10

Bartolomé Castagnola (h) 10

Total: 40 goles de handicap.

Ellerstina Indios Chapaleufú:

Facundo Pieres 10

Antonio Heguy 8

Gonzalo Pieres (h) 9

Cruz Heguy 9

Total: 36 goles.

El repechaje y la clasificación a la Triple Corona 2026

Antes de la gran final, en la cancha 2 se disputó el repechaje entre La Aguada y La Zeta Kazak, con triunfo agónico por 13-12 para La Aguada gracias a un gol sobre la hora de Facundo Llosa.

Con esta victoria, el equipo quedó automáticamente clasificado para la Triple Corona 2026, al igual que:

La Natividad–La Dolfina, Ellerstina Indios Chapaleufú, UAE Polo, La Ensenada, La Irenita La Hache, Los Machitos El Refugio y La Hache Cría y Polo.

Una nueva página de gloria para Cañuelas

Cada triunfo de La Natividad–La Dolfina reafirma un fenómeno indiscutible: Cañuelas es la cuna del mejor polo del mundo.

Con Cambiaso como emblema y los Castagnola como presente y futuro, la ciudad vuelve a celebrar una conquista histórica que la mantiene en lo más alto del deporte mundial.