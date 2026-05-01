La palabra en red: El streaming como nuevo paradigma de soberanía cultural en Cañuelas.

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A través de la señal «Dulce de leche», el municipio reconfigura su ecosistema comunicacional, integrando la gestión pública y la identidad local en una plataforma que trasciende los límites de la radiodifusión convencional.

Por Martín Aleandro

La irrupción del streaming en un nodo urbano de constante expansión como Cañuelas no debe leerse meramente como un salto tecnológico, sino como una profunda reconfiguración de la esfera pública local. En un territorio donde la identidad se dirime entre la herencia rural y el vertiginoso dinamismo del tercer cordón bonaerense, iniciativas como el canal «Dulce de leche» permiten una democratización de la palabra que pulveriza las barreras físicas y los cronogramas estáticos de los medios tradicionales. Bajo la planificación de la Dirección de Prensa, y con el respaldo institucional de la intendenta municipal Marisa Fassi, esta herramienta se consolida como un espacio vital para visibilizar el capital social y cultural de la comunidad.

Desde una perspectiva pedagógica y filológica, el fenómeno del «vivo» digital instituye una nueva retórica: una oralidad secundaria que amalgama la frescura del habla cotidiana con la sofisticación de la producción audiovisual contemporánea. Un ejemplo paradigmático es el ciclo «La EMPCA… suena», donde la Escuela de Música Popular de Cañuelas convierte la transmisión en un aula abierta. En este espacio, docentes y estudiantes interactúan para dar luz al proceso creativo, transformando el acontecer diario en una crónica viva donde el espectador abandona su pasividad para constituirse en un interlocutor activo y necesario de la narrativa institucional.

En términos de semiótica social, el streaming logra quebrar la histórica asimetría informativa, otorgando a las voces locales una ubicuidad global sin sacrificar su anclaje en el territorio. Esta plataforma permite que el análisis político vernáculo y la difusión de las industrias culturales propias alcancen nuevas audiencias, mediando con agilidad entre la complejidad de la gestión estatal y la legítima demanda de transparencia de la ciudadanía. La interacción dialógica que proponen estos nuevos canales es fundamental para rescatar el discurso periodístico de la saturación informativa, devolviéndole su función esencial de servicio público y cohesión comunitaria.

Finalmente, la consolidación de estos canales de transmisión directa funciona como un baluarte contra la centralización mediática de las grandes metrópolis, reafirmando la soberanía narrativa de Cañuelas. Al generar contenidos con estándares profesionales, el patrimonio y las problemáticas locales son narrados por sus propios protagonistas, evitando intermediaciones ajenas a la idiosincrasia del partido. En este escenario, la labor del periodista y el docente experto convergen en una misión impostergable: formar audiencias críticas capaces de comprender que, detrás de cada pantalla, subyace el poder de la palabra para proyectar la identidad de una comunidad hacia el futuro.

Comunicarse con Dulcedelechestreaming.