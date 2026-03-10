“La Peña de Beni”: música, tradición y solidaridad en una noche especial en Cañuelas.

Este sábado 14 de marzo por la noche, la Sociedad de Fomento 1º de Mayo, ubicada en Rawson y Ameghino, será escenario de una gran peña folklórica con un objetivo especial: acompañar a Benicio “Beni” Robles, un niño cañuelense de 9 años apasionado por la doma tradicional.

El evento, denominado “La Peña de Beni”, promete una velada cargada de música, danza y tradición, con la participación de destacados artistas locales y regionales. La propuesta combina folklore y ritmos bailables, con un cierre a pura cumbia.

Desde CañuelasYa, dialogamos con Pablo Domínguez, uno de los organizadores del encuentro, quien adelantó que será “una noche muy especial”.

“El sábado 14 de marzo nos vamos a estar encontrando en la Peña de Beni. Vamos a tener una hermosa grilla de artistas, muy bailable, con folklore, cumbia y la presencia de distintos ballets”, explicó.

Un sueño que nace de la tradición

La peña tiene un fin solidario: recaudar fondos para que Benicio Robles pueda participar nuevamente en la exposición “Nuestros Caballos”, que se realiza en la Rural de Palermo, uno de los eventos más importantes vinculados al mundo ecuestre y a las tradiciones criollas.

Beni competirá por segundo año consecutivo en la categoría Petiso Argentino, donde presentará el trabajo que viene realizando con su caballo.

“La familia Robles es una familia de Cañuelas, vecinos nuestros. Beni es un chico que tiene una gran pasión por la doma tradicional. Hace más de un año que viene trabajando con su petiso, con el que se presentará en la Rural”, contó Domínguez.

El año pasado el pequeño jinete ya tuvo una destacada participación, y este 2026 volverá a representar a la ciudad. La peña busca reunir los recursos necesarios para cubrir inscripción, traslado del caballo, estadía y otros gastos del viaje.

“Vamos a estar todos apoyando esta hermosa causa. Es un niño que representa nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra cultura, y que nos va a representar muy bien en Palermo”, destacó el organizador.

Una noche de música y baile

La grilla artística contará con la presencia de Nico Raineri, Quimereando, Ballet Colibrí, Tomás Romero, Alexis Orellana y su evocación santiagueña, además del cierre musical a cargo de La Cyber Band.

La conducción estará a cargo de Pablo Domínguez, con coordinación artística de El Fogón de los Domínguez.

“Los esperamos a todos para acompañar a Beni y pasar una noche hermosa, con folklore, baile y un cierre a pura cumbia. Va a haber muchas sorpresas durante toda la noche”, adelantó Domínguez.

Entradas y servicio de cantina

Las entradas anticipadas tienen un valor de $6.000, mientras que en puerta costarán $8.000.

Quienes deseen adquirirlas pueden comunicarse con la familia de Benicio al 011-6006-9924.

Además, durante toda la noche habrá servicio de cantina y mesa dulce a precios accesibles, para completar una propuesta pensada para disfrutar en familia.

La invitación está hecha: una noche de música, tradición y solidaridad para acompañar el sueño de un pequeño jinete cañuelense.