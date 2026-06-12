La Plaza Belgrano se prepara para vivir una tarde mundialista

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El próximo sábado 13 de junio se realizará una nueva edición de “La Plaza del Mundial”, una propuesta pensada para que chicos, chicas y familias de Cañuelas compartan una tarde a puro espíritu mundialista.

La actividad tendrá lugar de 15 a 18 horas en la Plaza Belgrano y contará con intercambio de figuritas del Mundial 2026, además de distintas propuestas recreativas para disfrutar en comunidad.

La iniciativa surgió a partir del entusiasmo de Lolo, un niño apasionado por el álbum de figuritas, que logró convertir una actividad entre amigos en un espacio de encuentro que reúne a personas de todas las edades.

Durante la jornada, quienes asistan podrán llevar sus repetidas para intercambiar, avanzar en sus álbumes y participar de una tarde con sorpresas, inflables, shows y transmisión en vivo.

La intendenta Marisa Fassi recibió a Lolo en su despacho para conocer más sobre la propuesta y destacó el valor de estas iniciativas que promueven el encuentro entre vecinos, fortalecen los vínculos comunitarios y generan espacios de recreación para toda la familia.

Desde el Gobierno Municipal se invita a toda la comunidad a sumarse a esta edición de “La Plaza del Mundial” y compartir una pasión que atraviesa generaciones.