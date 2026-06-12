La Plaza Belgrano se prepara para vivir una tarde mundialista
El próximo sábado 13 de junio se realizará una nueva edición de “La Plaza del Mundial”, una propuesta pensada para que chicos, chicas y familias de Cañuelas compartan una tarde a puro espíritu mundialista.
La actividad tendrá lugar de 15 a 18 horas en la Plaza Belgrano y contará con intercambio de figuritas del Mundial 2026, además de distintas propuestas recreativas para disfrutar en comunidad.
La iniciativa surgió a partir del entusiasmo de Lolo, un niño apasionado por el álbum de figuritas, que logró convertir una actividad entre amigos en un espacio de encuentro que reúne a personas de todas las edades.
Durante la jornada, quienes asistan podrán llevar sus repetidas para intercambiar, avanzar en sus álbumes y participar de una tarde con sorpresas, inflables, shows y transmisión en vivo.
La intendenta Marisa Fassi recibió a Lolo en su despacho para conocer más sobre la propuesta y destacó el valor de estas iniciativas que promueven el encuentro entre vecinos, fortalecen los vínculos comunitarios y generan espacios de recreación para toda la familia.
Desde el Gobierno Municipal se invita a toda la comunidad a sumarse a esta edición de “La Plaza del Mundial” y compartir una pasión que atraviesa generaciones.