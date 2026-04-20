LA SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA REMEDIAR TENDRÁ UN FUERTE IMPACTO EN CAÑUELAS.

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Cientos de pacientes podrían quedarse sin medicación gratuita esencial. Hay preocupación por el inicio del invierno. El tema generó un fuerte debate en el Concejo Deliberante entre los concejales de La Libertad Avanza que defendieron la medida y los referentes de Fuerza Patria que la cuestionaron: “no pueden ser tan crueles”.

La decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa Remediar encendió una fuerte alarma en Cañuelas. El impacto no es teórico: según un informe del Hospital Ángel Marzetti, la reducción previa del 60% en el envío de medicamentos ya venía afectando la capacidad de respuesta del sistema público, y su suspensión total pone en riesgo la continuidad de tratamientos esenciales y aumenta la presión sobre el hospital y las siete unidades sanitarias del distrito.

El dato es concreto y preocupante: el programa garantizaba botiquines con 79 medicamentos esenciales y ahora la cobertura quedaría reducida a apenas tres fármacos para patologías cardiovasculares. En la práctica, esto implica dejar sin respuesta a enfermedades frecuentes como infecciones respiratorias, asma o diabetes, justo en la antesala del invierno.

El tema se debatió con tensión en el Concejo Deliberante. Desde Fuerza Patria advirtieron que la medida “vulnera el derecho a la salud” y alertaron sobre un escenario crítico. “Están empujando al Hospital Marzetti a un colapso operativo y financiero”, señalaron durante la sesión, remarcando además el crecimiento de la demanda producto de vecinos que perdieron cobertura privada.

La concejala Sandra Cardoso fue aún más directa: “No estamos hablando de números fríos, estamos hablando de personas de carne y hueso”. Y agregó una advertencia sanitaria inmediata: “Se vienen las bajas temperaturas y no va a haber antibióticos ni medicación para enfermedades respiratorias”.

En la misma línea, el concejal Fernando Abdo cuestionó con dureza la postura oficialista: “Cuando le sacan el remedio a un nene con broncoespasmo o a un jubilado con hipertensión, no es desorganización: es crueldad”.

Del otro lado, desde La Libertad Avanza defendieron la decisión nacional. La concejala Patricia Rolanelli sostuvo que el programa “se había convertido en una política pública con fallas estructurales” y planteó que su eliminación abre la posibilidad de “reordenar el sistema de provisión de medicamentos de forma más ágil y eficiente”, con mayor responsabilidad del nivel local.

Sin embargo, el informe del propio Hospital Marzetti contradice ese escenario optimista: advierte que la caída del Remediar, en un contexto de aumento de la demanda y pérdida de poder adquisitivo, genera una “doble barrera de acceso a la salud” y profundiza las desigualdades, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Con el invierno a la vuelta de la esquina y un sistema sanitario ya exigido, la discusión dejó de ser ideológica para volverse urgente: cómo garantizar que los vecinos de Cañuelas no se queden sin algo tan básico como un medicamento.