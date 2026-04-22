La Tierra como lienzo: Muestra Fotográfica en Homenaje a la Pachamama

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Gran convocatoria para fotógrafos profesionales y aficionados de Cañuelas. Se realizará en el Instituto Cultural una Exposición Conmemorativa con la temática: Naturaleza y Paisajes de la Madre Tierra. Los participantes podrán optar por expresiones en color o blanco y negro, con la libertad de presentar hasta un máximo de tres obras por autor.

Por Martín Aleandro

En el marco de la celebración del Día Mundial de la Madre Tierra, el Instituto Cultural Cañuelas nos convoca a una nueva instancia estética: la Exposición Conmemorativa 2026. Bajo la premisa de que la fotografía es un lenguaje visual sublime capaz de narrar historias con el impacto de un rayo, esta muestra se propone como un espacio para inmortalizar la «poesía visual» de nuestro entorno. En esta ocasión, la invitación se extiende a profesionales y aficionados para que capturen ese microsegundo que detiene el tiempo, centrando su mirada en la Naturaleza y los Paisajes de la Madre Tierra.

La convocatoria, que mantiene un espíritu inclusivo y democrático, invita a presentar obras que resalten la biodiversidad y nuestra conexión intrínseca con el planeta. Se establece como requisito técnico que las piezas posean dimensiones de 20×30 cm en adelante, debiendo estar debidamente montadas en paspartú o enmarcadas para su exhibición.

El cronograma para esta cita cultural ha sido actualizado, fijando como fecha límite de entrega el 22 de abril de 2026. La recepción de los trabajos se llevará a cabo, como es habitual, en la sede del Instituto Cultural, sita en la calle Del Carmen 664. Esta actividad, de carácter gratuito, busca no solo exponer el talento local, sino también fomentar una reflexión profunda sobre nuestro hábitat a través del arte fotográfico.

Instamos a toda la comunidad a participar de este encuentro donde la mirada individual se funde con el paisaje colectivo. Para consultas adicionales o detalles específicos sobre el montaje de las obras, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2226477607. Es una oportunidad imperdible para presentar su propia visión del mundo y honrar, a través del lente, la magnificencia de nuestra Tierra.