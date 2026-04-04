La transformación digital también impacta en Cañuelas y redefine el aprendizaje y el trabajo.

El crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación no es un fenómeno lejano, sino una realidad que también atraviesa a Cañuelas. En los últimos años, la digitalización comenzó a modificar la forma en que vecinos y vecinas acceden a la información, estudian, trabajan y se vinculan entre sí, generando un cambio profundo en la vida cotidiana del distrito.

Este nuevo entorno digital permite realizar trámites en línea, acceder a contenidos educativos desde cualquier lugar y mejorar la comunicación entre instituciones, empresas y la comunidad. Sin embargo, junto con estos avances también surgen desafíos, como la necesidad de garantizar el acceso equitativo a la tecnología y fortalecer la seguridad de la información .

En este contexto, las competencias digitales se vuelven cada vez más importantes para los cañuelenses. No solo implica saber utilizar una computadora o un celular, sino también poder interpretar información, resolver problemas y adaptarse a nuevas herramientas. Estas habilidades son clave tanto para los jóvenes que se forman en el sistema educativo como para los trabajadores que buscan insertarse o mantenerse en el mercado laboral .

Pero este proceso no se da de manera aislada. En Cañuelas, la transformación digital convive con un fuerte entramado productivo que históricamente ha sido generador de empleo. El crecimiento del polo industrial sobre la Ruta 6, junto a empresas emblemáticas como Molinos Cañuelas, ha consolidado al distrito como un punto estratégico en materia industrial y logística.

En ese marco, también se destaca el vínculo con grandes compañías de la región como Mercedes-Benz Argentina, que si bien no se encuentra radicada dentro del distrito, alberga a numerosos trabajadores de Cañuelas, constituyéndose desde hace años como una importante fuente de empleo para vecinos de la zona.

A esto se suma el desarrollo del sector agroindustrial, con el Mercado Agroganadero de Cañuelas como uno de los principales motores económicos de la región. Este espacio no solo concentra la actividad ganadera, sino que también incorpora cada vez más tecnología en sus procesos, desde la trazabilidad hasta la comercialización.

En el ámbito educativo local, también se observa una transformación en la manera de aprender. El uso de plataformas digitales, redes y recursos online permite a estudiantes y docentes construir su propio Entorno Personal de Aprendizaje, combinando herramientas y estrategias que favorecen un aprendizaje más autónomo y continuo .

Por otro lado, el acceso a grandes volúmenes de información plantea un nuevo desafío: saber seleccionar contenidos confiables. En este sentido, el uso adecuado de buscadores, técnicas de búsqueda y herramientas de verificación se vuelve fundamental para evitar la desinformación y mejorar la calidad del conocimiento disponible .

De esta manera, la transformación digital no solo redefine los grandes centros urbanos, sino que también impacta en ciudades como Cañuelas, donde la tecnología se integra con la producción, la industria y el desarrollo local.

En un contexto de cambio permanente, la capacitación y el acceso a herramientas digitales se consolidan como pilares fundamentales para acompañar el crecimiento del distrito, potenciando tanto el empleo como las oportunidades para las nuevas generaciones.