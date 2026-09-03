LA UNIVERSIDAD DE MORÓN INAUGURÓ UN CENTRO REGIONAL EN CAÑUELAS.

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La Universidad de Morón inauguró este martes el Centro Regional Cañuelas, en un acto que reunió a autoridades universitarias, municipales, educativas, representantes de instituciones, docentes, estudiantes y vecinos y vecinas de la comunidad.

La intendenta Marisa Fassi encabezó el acto de inauguración junto al rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma; el vicerrector, Ing. Agr. Antonio Angrisani; y el vicepresidente del Parlasur por Argentina, Gustavo Arrieta. También participaron de la presentación decanos de la UM; el Padre Mariano del Río, vicario de la Diócesis de Morón; concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, autoridades educativas, representantes del sector productivo e instituciones de Cañuelas, entre otras autoridades y miembros de la comunidad.

Durante el acto se destacó el vínculo que la Universidad de Morón mantiene con Cañuelas desde 2012, cuando comenzó a dictar la carrera de Abogacía en la Escuela N.º 1 “Domingo Faustino Sarmiento”. Aquella iniciativa se consolidó con el paso de los años a través del Centro Regional, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes y adultos de Cañuelas y la región.

“Seguir potenciando a Cañuelas como polo educativo de la región”

Al hacer uso de la palabra, la intendenta Marisa Fassi destacó la importancia de la apertura del nuevo espacio para el desarrollo educativo de Cañuelas y la región.

“Hoy estar acá inaugurando este espacio dedicado a la educación es realmente dar un paso importantísimo para seguir potenciando a Cañuelas como polo educativo de la región, como tierra de oportunidades donde nuestros jóvenes puedan estudiar, trabajar, formarse y formar su familia acá, enamorarse y vivir en Cañuelas”, expresó la jefa comunal.

En ese sentido, recordó la llegada de la Universidad de Morón al distrito y destacó el impacto de la articulación entre el Municipio y las instituciones educativas: “Cañuelas al día de hoy, ya ha sido parte del crecimiento, del desarrollo de más de dos mil egresados universitarios que cumplieron su sueño, vecinos de Cañuelas, muchos de ellos primera generación universitaria en la familia”.

La intendenta remarcó además la importancia de generar oportunidades para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en el distrito y sostuvo:” El Papa Francisco nos enseñó que educar es siempre un acto de esperanza”, y agregó que “el trabajo es el gran ordenador social”.

“Cañuelas es nuestro lugar”

Por su parte, el rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma, se refirió a la historia de la institución y al vínculo construido con Cañuelas a lo largo de los años. En su discurso, destacó el carácter comunitario de la Universidad de Morón y su compromiso con el acceso a la educación superior.

“Nosotros no tenemos dueño, empleados de nosotros mismos, somos empleados de la fe, de las oportunidades, del progreso, de salir más allá, de buscar a la gente, de ayudar a la gente”, aseguró.

Porto Lemma destacó además el compromiso de la Universidad con sus estudiantes y recordó las dificultades atravesadas durante distintos momentos de su historia: “Ninguno de nuestros chicos se quedó sin estudiar porque no tenía plata”.

Al referirse particularmente a Cañuelas, el rector destacó el vínculo construido con la comunidad y sostuvo que “Cañuelas es nuestro lugar”.

También reivindicó la necesidad de que las universidades mantengan una mirada permanente sobre las transformaciones sociales, y citando al apóstol San Pablo aseguró que “el amor no tiene distancia, el amor no tiene tiempo, el amor es amor”.

“El trabajo y la educación son los dos ordenadores sociales más fuertes”

El parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta, destacó la importancia de la apertura del Centro Regional en el marco del desarrollo local y regional.

“El trabajo y la educación son los dos ordenadores sociales más fuertes que conocemos los argentinos”, afirmó.

Arrieta remarcó también el papel de las universidades frente a los desafíos del mundo del trabajo y señaló: “Necesitamos de universidades comprometidas con un proceso de desarrollo”. Y en ese sentido, destacó la importancia de que este tipo de iniciativas puedan multiplicarse en distintas regiones del país.

Una nueva etapa para la Universidad de Morón en Cañuelas

El decano de la Escuela Superior de Leyes de la UM, Pablo Navarro señaló que la apertura del Centro Regional representa un nuevo paso dentro de una relación que se viene construyendo desde hace años entre la Universidad de Morón y Cañuelas.

“Esto no es ni nuevo, esto no arranca hoy, esto tiene una historia, una historia de consolidación, y no hay mejor proyecto que el proyecto que se consolida en el tiempo”, sostuvo.

Navarro destacó el rol de la educación superior como herramienta de inclusión y movilidad social: “Nuestra universidad no se concibe sin inclusión social y sin esa posibilidad de empujar en esa carrera ascendente en lo social, y que sabemos que a través de una carrera universitaria se logra”.

Sobre el nuevo espacio, señaló: “Cañuelas se está convirtiendo también en un polo educativo de atracción”.

En tanto, el decano de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud de la Universidad, Dr. Juan Carlos Ortega, explicó que para la Universidad de Morón la apertura del Centro Regional representa “una alegría, un festejo y un compromiso”.

“Lo que nosotros queremos es acercar la educación superior a todos los puntos que podamos, no solamente a la provincia de Buenos Aires, sino de la Argentina”, afirmó.

Ortega detalló que el proyecto comenzará con un plan estratégico que contempla educación a distancia, cursos de capacitación y microcredenciales, para avanzar progresivamente hacia una sede con alumnos propios de Cañuelas.

Reconocimiento a Porto Lemma

En el marco del acto, la intendenta municipal hizo entrega de una placa de reconocimiento al rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma.

Asimismo, mediante el Decreto Municipal N.º 0329/26, Porto Lemma fue declarado Personalidad Destacada en el ámbito de la Educación, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso y contribución al desarrollo y fortalecimiento de la educación superior y universitaria. El decreto destaca especialmente su aporte a la consolidación de la presencia universitaria en Cañuelas.

El cierre del encuentro estuvo acompañado por la bendición del nuevo espacio, a cargo del Padre Mariano del Río, vicario de la Diócesis de Morón, quien pidió por el proyecto y por quienes trabajan en favor de la comunidad.

De esta manera, la presentación del Centro Regional Cañuelas de la Universidad de Morón consolida una articulación que comenzó hace más de una década y suma un nuevo espacio para acercar la educación superior a Cañuelas y a toda la región.