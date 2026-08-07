Las juventudes de Cañuelas se preparan para un encuentro regional del Movimiento Derecho al Futuro.

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La actividad se realizará este sábado 8 de agosto en el Club San Martín y reunirá a organizaciones sociales y políticas de Cañuelas y la región. La convocatoria forma parte del camino hacia el lanzamiento de MDF Juventudes, previsto para el próximo 22 de agosto.

Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hicieron llegar a la redacción de CañuelasYa.com una gacetilla de prensa mediante la cual informaron sobre la realización de un nuevo Encuentro de Juventudes, que tendrá lugar este sábado 8 de agosto en Cañuelas.

La jornada comenzará a las 15 horas en el Club San Martín, ubicado sobre calle Lara, entre Mozotegui y Florida, y contará con la participación de organizaciones sociales y políticas del distrito y de la región.

Según se informó, la convocatoria se enmarca en el proceso de construcción territorial de las juventudes del Movimiento Derecho al Futuro y tendrá como objetivo generar un espacio de debate, organización y participación juvenil frente al actual escenario político.

Camino al lanzamiento de MDF Juventudes

El encuentro de este sábado también funcionará como una instancia previa al lanzamiento de MDF Juventudes, previsto para el próximo sábado 22 de agosto.

Desde la organización señalaron que buscan consolidar el trabajo articulado que distintas agrupaciones vienen desarrollando en la provincia de Buenos Aires y generar una agenda común entre los jóvenes.

En la gacetilla, el espacio sostiene que “con Axel Kicillof hay futuro y esperanza” para los jóvenes bonaerenses y plantea la necesidad de debatir sobre la defensa de las oportunidades, la participación de las nuevas generaciones en la gestión y su protagonismo en la construcción comunitaria.

Convocatoria abierta

La invitación está dirigida a jóvenes de la comunidad, referentes sociales y agrupaciones que quieran participar y sumarse a la construcción de una agenda colectiva.

Para obtener mayor información, desde la organización difundieron como contacto a Carlos Abdo, al teléfono 2226-479153, y la cuenta de Instagram @mdfjuventudes.canuelas.