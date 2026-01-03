Liderazgo argentino en el PARLASUR: una agenda regional basada en soberanía, derechos e integración.

Compartir

Arrieta consolidó en 2025 un perfil de fuerte liderazgo político en el PARLASUR, con unap agenda centrada en derechos humanos, soberanía e integración regional

Con una de las producciones legislativas más altas del Parlamento del MERCOSUR y un rol institucional clave como vicepresidente por la delegación argentina, Gustavo Arrieta cerró 2025 consolidado como una de las voces más activas del bloque regional.

Por segundo año consecutivo, Arrieta fue el parlamentario con mayor cantidad de iniciativas presentadas en el ámbito del Parlamento del MERCOSUR, con un total de 33 propuestas entre declaraciones, recomendaciones y pedidos de informes. La agenda desplegada abordó desde la integración regional y la cooperación internacional hasta la crisis ambiental, el trabajo en plataformas digitales, la soberanía sanitaria y energética, y el impacto social de las políticas de ajuste en la Argentina y la región.

Uno de los hitos institucionales más relevantes de su gestión fue la firma, en agosto de 2025, del Memorando de Entendimiento entre el PARLASUR y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El acuerdo, impulsado por una iniciativa presentada por Arrieta el año anterior, establece un marco de cooperación para el desarrollo de proyectos conjuntos en áreas estratégicas como salud, educación, igualdad de género, infraestructura, innovación, cambio climático y fortalecimiento institucional, reforzando el vínculo entre el parlamento regional y los organismos de financiamiento del desarrollo

En enero de 2025, Arrieta fue designado vicepresidente del PARLASUR por la delegación argentina, una responsabilidad que amplió su capacidad de articulación política con los Estados Parte del MERCOSUR y con actores centrales del proceso de integración. Desde ese lugar, sostuvo una participación activa en todas las sesiones del cuerpo, interviniendo en debates vinculados a soberanía, medio ambiente, salud, trabajo y derechos sociales, con un enfoque explícito en las mayorías populares.

El núcleo más visible de su labor legislativa estuvo concentrado en 26 propuestas de declaración, muchas de ellas de fuerte contenido político. Entre las más destacadas se encuentran los repudios al discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos 2025, a la decisión del Gobierno argentino de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, y a los anuncios sobre una eventual salida de la Argentina del MERCOSUR. También sobresalen las iniciativas vinculadas a la defensa de la Cuestión Malvinas, el rechazo a injerencias externas —incluidas decisiones judiciales extranjeras sobre YPF— y la condena a expresiones consideradas regresivas en materia de derechos humanos y soberanía nacional.

En el plano internacional, Arrieta promovió declaraciones sobre la situación humanitaria en los territorios palestinos ocupados, el conflicto en Medio Oriente, el respaldo a una solución pacífica y biestatal, y el repudio a ataques contra civiles y espacios religiosos en Gaza. En paralelo, impulsó posicionamientos en defensa del multilateralismo, la no injerencia y el respeto al derecho internacional, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas crecientes.

La agenda normativa se completó con cinco propuestas de recomendación, entre ellas la regulación del trabajo en plataformas digitales, la promoción del empleo verde, la extensión de la jornada escolar en el nivel primario y el reconocimiento regional del 10 de junio como Día de la Solidaridad Latinoamericana y Caribeña con las Islas Malvinas Argentinas, iniciativa que logró aprobación formal en el ámbito del PARLASUR. A esto se sumaron dos pedidos de informes al Consejo del Mercado Común, vinculados a la seguridad en el Atlántico Sur y a acuerdos comerciales bilaterales con Estados Unidos.

Arrieta encuadró también su labor parlamentaria en una mirada amplia sobre los desafíos contemporáneos: la crisis ambiental, las desigualdades estructurales, la fragmentación social, el avance de discursos de odio y la desinformación. Con citas al Papa Francisco, reivindicó el rol de la política como herramienta transformadora y plantea la integración regional no solo como una estrategia de desarrollo, sino como un mandato histórico para construir una América Latina unida, soberana y socialmente justa

Gustavo Arrieta se afirmó no solo como un legislador activo en términos cuantitativos, sino como un dirigente que buscó imprimir al PARLASUR una agenda política nítida, con fuerte contenido ideológico y una apuesta explícita por reforzar el papel del MERCOSUR frente a un escenario regional e internacional cada vez más complejo.