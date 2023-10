Llega a Cañuelas la banda tributo a Queen reconocida por Brian May

Compartir

Master Stroke se presentará en el Teatro Cañuelas la noche del viernes 27 de octubre, y su cantante, Ema Caradoso, nos lleva por la historia y los detalles de su identidad.

Llega a Cañuelas la icónica banda tributo a Queen, Master Stroke, que trae una propuesta lejos de ser netamente una imitación; en palabras de su cantante, Ema Caradoso, ellos se presentan a sí mismos como un homenaje con impronta propia. Incluso fueron reconocidos por Brian May, guitarrista y miembro fundador de la banda británica, quien aseguró que Freddie Mercury “también estaría encantado” en un comentario que hizo en su cover de Don´t Stop Me Now.

La banda está conformada por Emanuel “Ema” Caradoso en voz, Brian Morua en guitarra, Manuel Olveira en el bajo, Agustín Albertini en la batería, y Alberto Ludueña en teclados. En el marco de su presentación en el Teatro Cañuelas el 27 de octubre a las 21, Ema Caradoso se reunió con CañuelasYa para hablar sobre los inicios de la banda, su extensa historia con Queen, y las emociones que despiertan en el público.

¿Cómo empezó Master Stroke?

En realidad, no fue previsto ser una banda tributo. Empezamos a subir covers con Brian Morua, con quien compartimos la misma pasión por Queen. Arrancamos nosotros solos por redes sociales y nuestros canales de YouTube, pero al ir subiendo esos covers, la primera sorpresa fueron los comentarios positivos que tuvimos, no sólo acá en Argentina. También se replicaban en páginas referidas a Queen y Freddie Mercury de otros países, y veíamos que teníamos muy buena recepción. Eso nos impulsó a seguir subiendo covers, pero el antes y el después fue el cover de una canción que se llama Lily of the Valley, que fue compartido en Facebook y Twitter por el mismísimo Bryan May. Obviamente, eso fue algo súper inesperado para nosotros, hasta el día de hoy que no lo podemos creer. Ahí vimos una señal, como un mensaje que de alguna manera decía, “che, esto parece que va en serio, mirá lo que llegamos a hacer”. Ahí es donde nos propusimos armar una banda tributo, y se sumaron el resto de los integrantes.

¿Qué lo separa de otras bandas tributo a Queen?

Nuestro foco no está en lo visual, sino en lo emocional, el sonido y la energía que podemos transmitir desde el escenario. Nuestra premisa es no tan clásica del tributo a Queen, que se basa mucho en la caracterización; nuestro foco es plasmar en imágenes una mezcla entre el mundo Queen y nuestra propia imagen. Por ejemplo, tengo el pie del micrófono suelto como lo usaba Freddie y nuestro guitarrista usa la Red Special, pero siempre tenemos una impronta propia. Buscamos capturar la esencia de Queen. Nosotros somos nosotros, pero le estamos rindiendo homenaje a Queen.

¿Qué es lo que crees que captura al público en los shows que hacen?

Yo creo que por un lado tenemos el poder de las canciones de Queen. Ellos tienen algo excepcional, o que creo que muy pocas bandas internacionales lograron. Sus canciones son inoxidables, son temas que tienen entre 30 y 40 años, y siguen vigentes cuando las escuchas, trascienden generaciones. Hay chicos que vienen a nuestros shows y les encantan las canciones. Hay un gran componente emocional en Queen, podes escuchar The Show Must Go On y quizás te agarra piel de gallina por la letra o por la melodía. Escuchas Don’t Stop Me Now y tiene una energía que te da ganas de pararte de bailar. Además, también replicamos arriba del escenario la energía que tenía Queen, que era muy arrolladora. Freddie Mercury era un frontman increíble que hacía interactuar mucho al público, y eso también lo plasmamos en nuestros shows. Creo esta combinación es la razón por la cual el público se copa tanto.

¿Qué tipo de giro de tuerca se proponen para darle un gusto nuevo los temas de Queen?

Aunque obviamente no van a faltar los grandes clásicos como Somebody to Love, Bohemian Rhapsody, o Under Pressure, Queen tiene también un montón de perlitas que quizás no son tan populares, pero que no dejan de ser igual de buenas. Entonces, nos permitimos trabajar distintas canciones e inclusive plantear temas que Queen no pudo tocar con Freddie en vida, y pensar cómo hubiese sido un tema de Queen que nunca tocaron en vivo. Generamos un set list de con esos dos conceptos. Hay canciones que se tienen que modificar, también a Queen le ocurría lo mismo. En la grabación a veces tenían muchas armonías vocales o muchas guitarras, muchas capas sonoras. Entonces nos replanteamos como hacer esa canción en vivo. A veces tenemos guiños a versiones emblemáticas que toco Queen de sus temas en tal época, y a veces también hacemos enganchados formulados por nosotros.

¿Siempre fuiste fan de Queen?

Sí, siempre. Es muy loco, porque en mi casa siempre se escuchó Queen, y también siempre se me dio por cantar. Freddie Mercury era un excelente cantante, su manera de cantar tiene un montón de características, y la más importante es el gran poder que tiene de transmitirte sentimientos a la hora de cantar, más allá de lo técnico y lo virtuoso. Creo que para un cantante no hay mejor escuela que aprender y tomar ese concepto de poder transmitir algo. Siempre fui escuchando Queen y a Freddie desde chico, lo fui cantando y de alguna manera, pareciera que sin saberlo me fui preparando para esto, porque todas las canciones de Queen siempre me acompañaron, las siento como propias, de alguna manera.

¿Cuál es tu canción favorita?

Que difícil… fue muy prolífico Queen, tuvieron muchos álbumes. Pero yo te diría que si me juego por una sería por Somebody to Love, no solo por la canción en sí misma, sino también por la letra, por todo lo que representaba para Freddie, como su situación amorosa. También por lo que sucede en vivo cada vez que la tocamos, hay una energía muy especial con el público. La gente se enciende un montón, así que, por todos esos motivos, yo te diría que es Somebody to Love.

¿Te parece que podrías haber terminado haciéndole tributo alguna otra banda o Queen sería siempre tu única elección?

Yo creo que Queen sería mi única elección, porque me ocurre algo muy particular: no me canso de hacer sus canciones, cada vez que las toco es como que si lo hiciera por primera vez. Me emocionan, no dejan de emocionarme. Además, si de alguna manera pudimos transmitirle algo al público, y ellos se emocionan o lograron vivir algo muy lindo en nuestro show ya para mí eso es impagable. Cuando terminamos los shows y la gente viene a saludarnos, lo más gratificante, más allá de que te digan que les gustó el show, es cuando se emocionan. Hay gente que te dice que vino con su familia y paso un gran momento, o que trajeron a un familiar que no veían hace rato, o que les hiciste rememorar una gran época de su vida. Lo dicen emocionándose, así que eso es increíble.