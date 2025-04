Llegan Los Endos, banda tributo a la obra de Genesis y Phil Collins.

Compartir

La agrupación se estará presentando este viernes 18 en el Cine Teatro Cañuelas, y de la mano de su tecladista, Juan Manuel Dieguez, nos comparten toda la pasión y nostalgia que evocan los clásicos de los gigantes musicales de los 80.

Por: Camila Corrales

Este viernes 18 de abril a las 21:00 el Cine Teatro Cañuelas recibirá a Los Endos, banda tributo a Genesis y Phil Collins originaria de Monte Grande que desde septiembre de 2012 ha sabido interpretar los clásicos del legendario grupo que marcó el rock progresivo y pop rock de los años 80. La banda está conformada por Juan Manuel Dieguez (teclados y vocoder), Federico Fontimpe (guitarra), Nicolás Fontimpe (bajo, segunda voz) Gerardo Díaz (batería), y Adrián Miranda (voz y segunda batería).

La agrupación, que hace homenaje a las más icónicas canciones de Genesis y Collins y particular, celebra el decimotercer aniversario de su debut con una agenda cargada, que los llevará desde nuestra propia Cañuelas hasta Colombia y España. En el marco de esta presentación, CañuelasYa tuvo el agrado de conversar con Dieguez, único miembro fundador actualmente vigente en la banda, quien nos comunicó su amor por las canciones que toca junto a su grupo.

¿Qué los llevó a querer ser una banda tributo a Genesis y Phil Collins?

Somos muy, muy fanáticos de ellos y de toda la familia de Genesis. Cuando comenzamos, lo que nos unía era, además de la amistad entre algunos miembros, el fanatismo por ellos y el deseo de toar su música. Ese fue el denominador común entre todos nosotros.

¿Y cómo arrancó este proyecto?

Creo que la banda había tenido un intento anterior así unos años antes, pero desde el 2012 arrancamos con continuidad con la excusa de hacer un evento puntual. Nos gustó mucho como sonó y lo disfrutamos un montón, y a partir de eso la banda quedo fija. Desde entonces, porque por supuesto, la vida va pasando, fueron cambiando los integrantes, al igual que paso con Genesis, pero lo que nos une siempre es ese amor por el mundo Genesis, el cual podemos extender a Mike and the Mechanics, Tony Banks y Peter Gabriel, pero nuestra especialidad y sustento es la banda y el trabajo de Phil Collins. Disfrutamos mucho de tocar la música que nos emociona, porque una cosa distinta sería hacerlo de modo profesional, como un trabajo, y otra es hacerlo con las canciones que te hicieron querer ser músico en primer lugar. Ese es un plus que al público le llega de otra manera, porque estás en la misma sintonía de conmoverte con lo que estas tocando.

Tengo entendido que este año van a girar por fuera de Argentina, ¿podes comentarnos un poco acerca de estos planes?

Sí, tenemos una gira programada en Colombia y en España en septiembre, pero antes vamos a estar dando unas cuantas vueltas por acá en Argentina. Tenemos muchas ganas de llevar esta música a cada rinconcito porque sí bien Phil Collins ha venido un par de veces, lo hizo con shows muy puntuales, Génesis no vino nunca. Para nosotros es especial esto de poder llevar en vivo estas canciones a lugar a los que nunca antes llego. Esto aplica tanto para el interior como para lugares del exterior, como Colombia, que es un lugar al que no han ido.

¿Por qué eligieron a la canción Los Endos para nombrar a su banda?

Hay básicamente dos motivos. Uno es que es el único tema de Genesis que tiene título en español; nosotros somos una banda argentina, entonces nos gustaba la idea de poder reflejar eso. El otro es que esta canción que cierra el álbum A Trick of the Tail, del año 76, tiene influencias de Santana, cosas latinas, digamos, sobre todo en la percusión. Esta conjunción fue la razón por la cual nos llamáramos así. Nos pareció válido porque en definitiva, Los Endos es un juego de palabras que hicieron ellos en inglés con el famoso “the end” de las películas viejas. Al ser el tema de cierre del disco con un ritmo de base latino, ellos jugaron con eso, haciendo una especie de americanización de la palabra. Como nosotros somos de este lugar del mundo, nos pareció lindo reflejar eso.

¿Cómo están preparándose para el show acá en Cañuelas?

Con mucho entusiasmo y muchas ganas. Nos encanta llegar a ciudades a las cuales no fuimos todavía, y sabemos que en este caso vamos a tocar en el cine Teatro Cañuelas, un lugar muy bonito con mucha historia en la comunidad que ha sido recuperado recientemente y que le permite a la gente de Cañuelas tener donde plasmar la cultura y el arte. Nos parece muy importante para cualquier comunidad que se puedan rescatar estos lugares. En cuanto a la ciudad, en mi caso no me queda muy lejos. Yo soy de Monte Grande, así que he pasado muchísimas veces por allí, tengo familia en Tristán Suarez y Spegazzini, así que conocemos bien la zona.

¿Qué podemos esperar de su presentación?

Podemos decir que la gente de Cañuelas va a ver un show que abarca distintas etapas de Genesis: desde algunas perlitas de los años 70, a un montón de hits de los años 80, y también alguna de principio de los años 90, del último disco donde estuvo Phil Collins. También va a haber toda una etapa del show dedicado a su carrera solista, con esos clásicos tan famosos de los años 80. Así que va a ser un recorrido emocional por distintas etapas que los va a transportar en el tiempo, a los años de la adolescencia y de la juventud donde nos emocionábamos todos con esta música tan genial.