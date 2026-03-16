Los Del Suquía llegan a Cañuelas con su tour 2026.

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El emblemático conjunto de la música popular argentina Los del Suquía llegará a Cañuelas el próximo jueves 20 de marzo, en el marco de su Tour 2026, con una presentación especial en el Teatro Cañuelas. La gira continuará el 21 de marzo en el Teatro Coliseo de Lomas, reafirmando el vínculo del histórico grupo con el público del sur del Gran Buenos Aires.

Con más de seis décadas de trayectoria, Los del Suquía son considerados referentes indiscutidos del folklore argentino desde su formación en 1960. El conjunto alcanzó una fuerte popularidad a fines de los años 60 tras su consagración en el Festival Nacional de Música Popular Argentina de Baradero, donde lograron un reconocimiento que impulsó su carrera a nivel nacional.

Uno de los hitos de su historia fue el éxito de la canción “Canción para una mentira”, un single que superó el millón de copias vendidas y que se convirtió en un clásico de la música popular. A lo largo de su carrera, el grupo también participó en recordadas producciones cinematográficas como Argentinísima, consolidando su presencia en la cultura artística del país.

La trayectoria de Los del Suquía también incluye presentaciones históricas ante personalidades internacionales como Jacqueline Kennedy Onassis, el papa Juan Pablo II y el astro del fútbol Diego Armando Maradona, entre muchos otros momentos que marcaron su recorrido artístico.

Actualmente el grupo cuenta con la voz de Diego Iriarte, quien se incorporó en 1991 y continúa el legado musical de su padre, el recordado “Cachito” Iriarte. En esta nueva etapa, la agrupación propone un espectáculo que combina sus clásicos inolvidables con material reciente, incluyendo el estreno de su nuevo single “Escríbeme un sueño”.

La presentación en Cañuelas promete ser una noche especial para los amantes del folklore, con un repertorio que recorre gran parte de la historia del grupo y reafirma su vigencia dentro de la música popular argentina.