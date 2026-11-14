Los Palmeras hicieron bailar a una multitud en la Expo 2026.

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Con alrededor de 30 mil visitantes durante la primera jornada, Expo Cañuelas y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche tuvieron un comienzo multitudinario. Los Palmeras fueron los grandes protagonistas de una noche a pura cumbia, ante unas 25 mil personas que colmaron el predio ferial. La celebración continúa durante todo el fin de semana con espectáculos, gastronomía, producción y grandes artistas.

La música, la alegría y una multitud que acompañó hasta el último momento marcaron el inicio de Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que este viernes vivieron una primera jornada de gran convocatoria. Alrededor de 30 mil personas recorrieron el predio ferial durante el día, en una verdadera fiesta popular que volvió a reunir a vecinos de Cañuelas y visitantes de toda la región.

El momento más esperado llegó por la noche, cuando Los Palmeras subieron al escenario principal y desataron una auténtica fiesta de cumbia santafesina. Con sus clásicos y un público que acompañó cada canción, la reconocida agrupación convirtió el cierre de la jornada en uno de los espectáculos más convocantes de esta edición.

Según las estimaciones difundidas, unas 25 mil personas disfrutaron del show, en una postal que reflejó la magnitud de una celebración que año tras año continúa consolidándose como uno de los grandes encuentros populares de Cañuelas.

Una fiesta que se vivió desde temprano

Desde las primeras horas de la tarde, el movimiento de público comenzó a sentirse en los distintos sectores del predio. Familias, grupos de amigos y visitantes de localidades vecinas recorrieron los espacios de exposición, disfrutaron de las propuestas gastronómicas y acompañaron las actividades culturales.

La tradicional carpa del Dulce de Leche volvió a convertirse en uno de los principales atractivos, con productores de distintos puntos de la provincia que presentaron sus elaboraciones y ofrecieron degustaciones al público.

Los puestos gastronómicos, los espacios comerciales y los sectores destinados a emprendedores también registraron una importante circulación de visitantes, reflejando el impacto que tiene este encuentro para la producción, el comercio y la actividad turística local.

Música y espectáculos para todos los gustos

La programación artística comenzó mucho antes del esperado cierre de Los Palmeras. Sobre el escenario principal también se presentaron Ammán y Memo Senas, que aportaron su música a una jornada cargada de entusiasmo.

En paralelo, el escenario alternativo ofreció una variada propuesta cultural con las actuaciones de La Comunitaria, Nefertari Company, K-Pop Entre Bambalinas, Álamo, R17, Clan D y Libertad Chamamecera.

La diversidad de estilos permitió que públicos de distintas edades encontraran su espacio dentro de una celebración que combina música, tradición y expresiones artísticas de la comunidad.

La fiesta continúa con Destino San Javier y La Konga

Después de un viernes multitudinario, Expo Cañuelas 2026 y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche continúan este sábado 14 y domingo 15 de noviembre con una programación que promete mantener el entusiasmo del público.

Para este sábado están previstas las presentaciones de Folclore Trío, el artista cañuelense Bruno Carabel, el Ballet Pampas Bravas y el esperado cierre de Destino San Javier, que llevará su repertorio folklórico al escenario principal.

El domingo será el turno del humor de Álvaro Navia, la presentación de Emiliano Corbalán y el gran cierre musical de La Konga, una de las bandas más convocantes del cuarteto nacional.

Durante ambas jornadas también continuará la actividad del escenario alternativo, con artistas locales, ballets, agrupaciones folklóricas y distintas propuestas culturales.

Cañuelas, protagonista de una celebración que sigue creciendo

Más allá de los grandes espectáculos, la Expo y la Fiesta Provincial del Dulce de Leche representan una oportunidad para mostrar el potencial productivo, comercial, gastronómico y cultural del distrito.

La presencia de miles de visitantes vuelve a poner a Cañuelas en el centro de la escena regional, con una propuesta que reúne a productores, emprendedores, artistas y familias en un mismo espacio.

Con una primera noche que quedará entre las grandes postales de esta edición, Cañuelas volvió a demostrar su capacidad de convocatoria. Los Palmeras hicieron vibrar el predio y dejaron el escenario preparado para dos nuevas jornadas de una fiesta que todavía tiene mucho por ofrecer.