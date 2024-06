Luca Muller necesita de todos para viajar al Campeonato Argentino de Tenis de Mesa.

Compartir

El cañuelense de tan solo 10 años está reuniendo fondos que le permitan poder viajar y representar a Fetemba (Federacion de Tenis de Mesa de Capital y Conurbano) y a Cañuelas en el 69° Campeonato Argentino de Tenis de Mesa, a desarrollarse entre el 17 y 21 de julio en Oberá, Misiones.

Según comentó a cañuelasya.com, Beto Muller, Padre del jugador «Luca práctica este deporte desde los 5 años y hace poco sumó su hermano a los entrenamientos, obviamente los acompaño y no paramos».

Asimismo agregó «Luca comenzo jugando el Circuito Interescuelas de Fetemba, donde fue campeon sub10 y eso le permitió que Fetemba lo becara para jugar el circuito Federado. Ya hace 2 años que juega en la federacion y este seria su segundo campeonato Argentino ya que disputo el del año 2023 en el parque Olimpico de Caba. El año pasado estuvo entrenando en el Cenard en el programa Nuevos Talentos Metropolitanos y este año ya esta en un programa Nacional».

ACTUALIDAD

En este sentido Luca acaba de terminar la temporada de Fetemba (2023/24) sub 11, ubicándose en el 2do lugar del ranking. Esto le permitió clasificar al Campeonato Argentino donde jugará en single, doble masculino, doble mixto y por equipos. Por estos días Luca se entrena con su profe Facundo Silva y a la vez con su couch deportivo, Marcelo Valicenti.

Con toda la familia que lo apoya están abocados a reunir fondos para costear los gastos de la estadía en Oberá, lugar del Torneo. Ante esto Beto Muller «largamos a la venta de una rifa con todos los premios donados por distintos comercios para así poder viajar».

ENTRENAMIENTO

El cañuelense entrena dos veces por semana durante cuatro horas cada uno de los días y lo hace entre las sedes el Club San Martín y el Club Estudiantes.

SUEÑOS DE SELECCIÓN

Cuando lo consultamos al padre de Luca sobre los sueños del jugador nos comentó «el sueño de él es ser jugador profesional y jugar un juego olímpico representando a Argentina».

GIRA POR EL PAÍS

El jugador Luca ya ha viajado por distintas ciudades del País.

«A veces se puede ir, otras no, él está jugando a nivel nacional y a veces los torneos son en Mendoza, San Luis, Córdoba, las distancias son grandes, son torneos de 3 ó 4 días y los importes son grandes, así que a algunos torneos se puede ir a otros no», sentenció el padre de Luca. A lo que agregó «este año solo pudo ir a Alta Gracia, ahora a Oberá irá seguramente y la idea es ir a Rosario en septiembre».

RIFA

La familia de Luca (Intagram @luca__tdm) está organizando una rifa que se sorteará el 6 de julio por Lotería de la Ciudad. El valor de la misma es de $2000 por número. Se pueden adquirir comunicándose al 2226-516096.

Y el alias para colaborar es cuis.taza.nodo.mp.

Sobre el tenis de mesa en Cañuelas hay que agregar que es un deporte que cada vez más chicos lo practican con el empuje que le imprime el profesor Facundo Silva, poniendo de sí muchas horas para los y las deportistas se afiancen en esta disciplina. Para un deporte que no tiene edad.