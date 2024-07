Marcela Morelo: “seguiré cantando hasta que me dé el cuerpo”.

Compartir

La cantautora visitará Cañuelas este 12 de julio para dar un show que recorrerá su amplio e inolvidable repertorio en el marco de su gira nacional.

Este viernes 12 de julio a las 21 hs. llega la reconocida cantautora Marcela Morelo al Cine Teatro Cañuelas en el marco de su gira nacional, y este show promete ser una noche inolvidable de la mano de hits como “La Fuerza del Engaño”, “Manantial” y “Corazón Salvaje”. La artista asegura estar viviendo su mejor momento, y CañuelasYa tuvó el placer de charlar con ella sobre su legado artístico, su futuro y el cariño que comparte con el público.

¿Qué te llevo a querer ser cantante?

De chica, yo vivía con mis abuelos, y mi abuelo tocaba el bandoneón; yo pienso que eso tuvo mucho que ver. Me cuentan que, al parecer, desde chica tenía “condiciones” con la música, por decirlo de alguna forma… Entonces a los 7 empecé a tomar clases de guitarra y entré en un conservatorio de Lanús. Durante 7 años estudie teoría, daba exámenes los fines de año, y cantaba canciones populares del folklore. Así es como me involucré de lleno en la música y fui forjando mi camino, casi sin darme cuenta, pero con la conciencia de pensar que lindo sería ganarme la vida cantando. Fui trabajando mi sueño, y acá estoy. Lo que no me imaginaba era que iba cantar tanto en mi vida; he cantado muchísimo y seguiré cantando hasta que me dé el cuerpo.

Para vos, ¿cuál fue el mejor momento de tu carrera?

Mirá, este es un gran momento. Por suerte y después de tantos años, estoy disfrutando de salir a tocar y que venga más gente que antes, te lo juro. Estoy muy agradecida de que se llenen los teatros, son muchos años de trabajo, por supuesto, pero bueno, podría no ser así.

¿Tenes proyectos en mente para el futuro?

Además de seguir tocando, estoy grabando un disco reversionando mis canciones más conocidas y más populares, trayéndolas a este momento y mi sonido de hoy en día. Me tiene muy contenta, vengo haciendo colaboraciones con otros artistas hace muchos años, y este disco esta encarado de ese lado. Todavía no puedo confirmar a nadie, estamos terminando de hacer las canciones, y después nos encargaremos de invitar.

¿Hay algún género musical con el que te gustaría experimentar?

La última canción que sacamos con Rodrigo Tapari es una salsa, algo que nunca habíamos hecho, así que ahí me metí en otro mundo. Me gusta mucho la música latina, mis discos son muy variados en cuanto al audio y los ritmos, tengo de todo. Nos gusta probar diferentes cosas, así que veremos cómo se va dando todo.

Vos haces música con tu marido. ¿El trabajo irrumpe en sus vidas cotidianas, o están estrictamente separados trabajo y casa?

No, no, está estrictamente junto todo (risas). Tenemos el estudio acá en casa, entonces podemos estar discutiendo por un verso y mientras tanto decir “bueno, qué vamos a comer”, “hay que ir a buscar los chicos al colegio” … o sea, el cotidiano avanza, está todo unido. Eso también es hermoso, porque somos una familia de músicos, y así se vive en casa.

¿Tenés algún referente en lo musical y artístico?

Hay varias personas que admiro, muchos cantantes de diferentes momentos: Gloria Estefan ha sido un referente muy grande, y Juan Luis Guerra como compositor me encanta. También está Mercedes Sosa, la misma Mercedes que yo admiraba y escuchaba, con la que después terminé grabando. Hay mucha música que me influenció, incluso las canciones del folklore nuestro, que fueron lo primero que aprendí a cantar.

¿Cuál es la canción que más le gusta a la gente de tu repertorio?

Pienso que es La Fuerza del Engaño, muchos la llaman “Corazones Rotos” … Pero igual, por suerte, hay un montón más que me acompañan en mi repertorio: Ponernos de Acuerdo, Luna Bonita, Corazón Salvaje, Para Toda la Vida… Son muchas las canciones que me unen a la gente, y lo mismo va para las últimas que fui grabando con otros artistas, como Aventura con Abel Pintos y Amor con Los Palmeras. Es difícil elegir una para mí también; siempre me da mucho placer poder cantar las que llamamos clásicos.

¿Cómo es el vínculo que tenés con tú público?

Respetuoso, amoroso… todos adjetivos lindos tengo para decir. Estaría buenísimo que vengan al show para compartir con nosotros lo que nos pasa, es muy emocionante. Viene mucha gente nueva y se pone buenísimo, y entonces repasar mi repertorio siempre es una fiesta. Además, siempre vemos distintas generaciones que vienen a vernos: los padres con sus hijos, los jóvenes que me cuentan que fuimos parte de su vida en su adolescencia, escuchándonos con su mamá… Es muy lindo compartir eso. Siempre vienen a decirme, “te escuchábamos cuando íbamos con mi familia de vacaciones”, o “cuando íbamos al boliche y salía tu canción, ¡explotaba todo!” Para mí es como wow, qué fuerte ser parte de la vida de alguien con la música, ¿no? Es un honor para mí estar presente en una familia y traer un lindo recuerdo, es una belleza.