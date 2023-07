María Jesús Salvatierra se hizo presente en la 5ta fecha de la Copa Bora.

Compartir

La previa ya había sido complicada. A pesar de contar con un fuerte estado gripal, “Jechu” se presentó igual a la competencia, pero los primeros resultados no fueron los mejores ni en los entrenamientos, donde no pudo bajar los tiempos, ni en la clasificación donde quedó en el puesto 19.

Ya para la carrera del domingo, la piloto había decidido no ser parte de la misma porque el estado gripal no aflojaba y no estaba en las mejores condiciones para salir. Sin embargo, la pasión por el automovilismo pudo mas y decidió al menos “correr unas vueltas”.

Pero la situación fue distinta. Al contrario de como venia el fin de semana, en la final se dio todo lo contrario. Salvatierra logró bajar los tiempos que venia teniendo, superó varios autos y se lograba ubicar en el puesto 13.

Cuando todo marchaba en condiciones, se volvió a complicar, y en este caso por algo externo. Cuando venía girando bien recibió un toque de atrás, lo que la hizo entrar en trompo y perder varias posiciones.

Finalmente pudo recuperar algunas posiciones y llegó a la bandera a cuadros en el puesto 16. El resultado no fue el mas positivo, pero si lo fue el hecho de haber podido revertir la situación complicada que venía teniendo.

En el campeonato, la cañuelense se ubica en el puesto 20 con 9 unidades, sobre un total de 35 pilotos.

La próxima fecha será el 23, 24 y 25 de junio nuevamente en La Plata.