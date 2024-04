Marisa Fassi acompañó al ministro de Educación en la entrega de una combi para la Escuela Especial de Máximo Paz.

Compartir

En el marco de una verdadera jornada de fiesta para su comunidad educativa, la Escuela de Educación Especial N°502 de Máximo Paz recibió este viernes una combi para trasladar a sus alumnos y alumnas.

El emotivo acto de entrega contó con la presencia del Director General de Escuelas de la Provincia, Alberto Sileoni, acompañado por la intendenta municipal Marisa Fassi. La institución educativa recibió un vehículo, destinado al transporte gratuito de los alumnos, que busca garantizar una mejor accesibilidad e inclusión educativa.

La llegada de la combi cero kilómetro se hizo en un clima de mucha emoción por parte de los chicos y chicas que concurren a la escuela, que lo celebraron con canciones, cotillón y espuma de carnaval.

Antes de iniciar el acto, todos quisieron dar un paseo en el nuevo vehículo, al que se sumaron el ministro bonaerense y la intendenta municipal.

«Quiero agradecer por ese amor a toda la comunidad educativa», aseguró Marisa Fassi al hacer uso de la palabra, quien en particular dio las gracias al ministro Sileoni por la visita y la entrega del nuevo vehículo y «el compromiso permanente».

«Esta combi que va a permitir trasladar gratuitamente a los alumnos y alumnas de la escuela, y también los va a ir a buscar para traerlos al colegio. Y es fruto de un trabajo que han hecho el director y todos los docentes de esta Escuela 502», agregó la intendenta.

Por último, Marisa hizo extensivo su saludo y agradecimiento al gobernador Axel Kicillof, que «como siempre digo es un intendente más, y en este caso un docente más, y está siempre presente para apoyar a la educación pública».

El director de la Escuela 502, Alejandro Criado, agradeció a las autoridades y se mostró «lleno de orgullo» por la llegada de la combi.

«Estoy muy feliz por cada uno de ustede. Saben que luchamos mucho por esto que nos va a abrir un montón de puertas y nos va a permitir salir de la comunidad, pasear, viajar y sobre todo aprender», aseguró.

En tanto, el Director de Cultura y Educación expresó el saludo de parte del Gobernador Kicillof, y elogió el trabajo que se hace en Cañuelas: «No nos cuesta nada trabajar con Marisa, con Cañuelas, porque le meten tanta energía y tanto cariño a la educación», expresó Sileoni.

El titular de la cartera educativa hizo referencia a la entrega por parte de la Provincia de 60 combis para las escuelas especiales del sistema educativo bonaerense, y destacó en especial la labor de los docentes: «Estas son las maestras, los maestros, los profes, los auxiliares que le ponen tanto amor y que cumplen con su obligación más allá de la responsabilidad», aseguró.

Por último, Silenoni se dirigió a las familias y les pidió que «transmitan que esta combi, esta escuela, estos profes, son el Estado. Que el Estado no es una asociación criminal. Que el Estado es una institución al servicio de los que menos tienen, al servicio de los más sencillos. Por favor, ayúdennos a transmitir esto. Esta escuela es una escuela del Estado provincial. Esta escuela es de todos. Esta escuela sufre, como sufre la educación bonaerense, las agresiones de un Estado Nacional que no está entendiendo. Que no puede ver algunas cosas. Ojalá estuvieran algunos miembros del Estado Nacional viendo esta sencilla alegría de una escuela de Máximo Paz», cerró.

Del acto participaron también autoridades educativas provinciales y municipales, funcionarios, consejeros escolares, concejales y alumnos de las escuelas secundarias N°1 y N°11 de Máximo Paz que acompañaron la celebración.