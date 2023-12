Marisa Fassi asumió su segundo mandato como intendenta de Cañuelas.

Compartir

Retomando una tradición de la democracia, la jura se realizó en el Cine Teatro Cañuelas, con un gran marco de público y apoyo popular. Fueron reconocidos los intendentes mandato cumplido desde 1983. Marisa convocó a todas las fuerzas políticas a «trabajar para construir consensos alrededor de temas fundamentales

En un acto oficial, Marisa Fassi asumió este viernes su segundo mandato como intendenta de Cañuelas. La Sesión Preparatoria y acto de Jura para el Período 2023-2027 se realizó en el Cine Teatro Cañuelas, donde la jefa comunal estuvo acompañada por el ministro de Asuntos Agrarios Javier Rodriguez, y el diputado electo del Parlasur Gustavo Arrieta.

Además estuvieron presentes el intendente de Ezeiza Gastón Granados; obispo de la Diócesis de Gregorio de Laferrere, Monseñor Jorge Torres Carbonel, la diputada provincial Ayelén Rasquetti, concejales y concejalas, funcionarios municipales, representantes de instituciones intermedias, educativas e integrantes de diversos sectores políticos.

El Obispo Torres Carbonel realizó una bendición y rezó la Oración por la Patria. Asimismo, la intendenta Marisa Fassi recibió un obsequio especial por parte del diputado del Parlasur Gustavo Arrieta, quien le regaló un bastón de mando, confeccionado por el reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols. Cabe destacar que el mismo no reviste carácter oficial como atributo, sino que es un obsequio personal.

Previo a ejercer el acto de Jura, la intendenta municipal rindió un emotivo homenaje al trabajo de los intendentes con mandato cumplido, en el marco de los 40 años de Democracia.

En ese sentido, hizo entrega de un reconocimiento a los familiares de Jorge Claudio Domínguez, quien fue el primer intendente electo desde la restauración de la Democracia. También a Ezequiel Juan Rizzi, quien cumplió dos mandatos como intendente (1991 y 1999). Recibió además un reconocimiento Héctor “Nino” Rivarola, electo por primera vez en 1995 y elegido nuevamente en el año 2003; Gustavo Héctor Arrieta quien fue electo intendente en tres oportunidades, en el año 2007, 2011 y 2015, y la propia Marisa Fassi, electa en 2019 y 2023.

Asimismo, se hizo entrega de un reconocimiento especial al empresario teatral Daniel Guzzetti, quien gerencia el Cine Teatro Cañuelas, por su aporte y compromiso con la cultura local.

Tras jurar en la sesión preparatoria presidida por el titular del Concejo Deliberante, Maximiliano Mazzantti, la jefa comunal realizó un repasó de su gestión y renovó los compromisos para su segundo mandato. En ese sentido, al inicio de su discurso Marisa extendió un saludo a los Veteranos de Malvinas. “Por su valor y heroísmo a la hora de defender a la Patria de los intereses extranjeros, hoy más que nunca las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, pronunció.

Además, la jefa comunal recordó que “cuando asumí mi primer mandato en 2019 me comprometí a que mi gobierno iba a ser de puertas abiertas para el diálogo”,y enunció que “les vuelvo a proponer lo mismo, creo que esta es la mejor manera de gestionar”.

Asimismo, la intendenta se refirió a la importancia de reconocer el rol del Estado, y destacó que “la pandemia dejó una enseñanza clara y contundente: nadie se salva sólo, y que es fundamental contar con un Estado presente, humano y con las prioridades claras”. En ese sentido, se refirió al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner e instó a defender lo logrado. “Cuesta mucho volver a construir lo que se destruye en segundos”, insistió Marisa.

Fassi se refirió también a las distintas obras públicas que se llevaron adelante durante su mandato, y expresó que “en cuatro años pudimos concretar 600 cuadras de asfalto, es casi una cuadra de asfalto cada dos días”. Y explicó que, “fueron obras ejecutadas con un importante sentido federal, pensando siempre en nuestros barrios y nuestras localidades”.

“Hicimos más de 200 cuadras de asfalto en Máximo Paz, más de 100 en el corredor de la ruta 3, más de 40 en Alejandro Petión. También hemos realizado asfalto en los barrios Primero de Mayo, Las Costas, Buen Pastor, Sarmiento, Libertad, La Verónica, Morgante, Los Aromos, y en las localidades de Uribelarrea, Los Pozos, San Esteban, Santa Rosa y Santa Anita”, repasó Marisa.

Además, realizó un recuento de las diferentes obras concretadas a partir del apoyo del Gobierno nacional y provincial, y mencionó la terminación del tramo La Pérgola de la Autopista Ezeiza Cañuelas, el avance de Obra de la Variante Cañuelas, la construcción de la dársena de acceso de la calle Uruguay y la ruta 205, la inauguración del Paso Bajo Nivel “San Cristóbal”, el asfalto en el barrio Maestra Guzzetti, la colocación de asfalto en el Camino del 72, y el ensanche de la ruta 205.

En ese sentido, afirmó que “somos parte de un proyecto político que considera que la obra pública es un motor de desarrollo, de crecimiento y de generación de puestos de trabajo”.

Además, Marisa hizo referencia al importante rol del Parque Industrial Cañuelas y la apertura del Mercado Agroganadero, lo que significó un incremento en el empleo directo e indirecto. “En Cañuelas sobran los ejemplos de las cosas que somos capaces de hacer cuando desde el sector público trabajamos en conjunto con el sector privado”, explicó Marisa. Y agregó, “no es el Estado o el privado, es el Estado con el sector privado».

También agradeció al Gobernador Axel Kicillof y destacó que “estamos convencidos de que un país, una provincia o un municipio sale adelante con la apertura de más jardines, escuelas y universidades, con más educación pública y con más oportunidades”. Y sostuvo que, “vamos a seguir luchando para cumplir uno de los sueños más grandes que tenemos como comunidad: tener nuestra primera universidad nacional, pública y gratuita”.

En ese sentido, Marisa instó a los concejales y concejalas a que “nos acompañen en este sueño”, y a “construir consensos alrededor de estos temas fundamentales, donde prime el respeto y las actitudes democráticas”.

Asimismo, la intendenta realizó un repaso en materia de Seguridad y sostuvo que Cañuelas sumó alrededor de 70 móviles, se instalaron nuevos Centros de Monitoreo en Máximo Paz y Corredor Ruta 3, más de 200 cámaras de última generación, cámaras inteligentes y lectoras de patente; se instaló una nueva sede de Gendarmería Nacional con 70 efectivos, nuevas alarmas en escuelas y vecinales, y 40 paradas seguras, con cámaras y botón antipánico.

“Estamos convencidos de que la seguridad se construye con igualdad de oportunidades, con trabajo, con educación y con un estado presente”, puntualizó Marisa.

Además, la jefa comunal hizo referencia a los objetivos para el próximo mandato y mencionó que “vamos a avanzar en la creación de un Hospital Veterinario para mascotas, la construcción de una nueva Terminal de ómnibus, de un Centro Polideportivo en La Noria, en la construcción de un Parque Ecológico y un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Uribelarrea”. Y agregó que, “tenemos la responsabilidad histórica de que Cañuelas siga desarrollándose como una gran tierra de oportunidades”.

Sobre el final, Marisa sostuvo que “nos van a ver siempre, como lo hicimos desde el primer día, levantando las banderas de la educación pública, de la salud, de la industria nacional, del trabajo, de la seguridad, del deporte y de la obra pública”, y afirmó “esas banderas nos hacen un municipio pujante, con futuro, desarrollo y oportunidades”.

Por último, la intendenta reelecta cerró su discurso con una frase del monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, donde destacó que “no hay libertad sin amor, no se puede pensar que la libertad consiste en el estar lejos de los otros. La dimensión social es fundamental y nos permite mirar al bien común y no sólo al interés privado».