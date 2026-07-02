Marisa Fassi participó del Encuentro Federal por la Memoria en la AMIA.

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La intendenta Marisa Fassi participó del 3° Encuentro Federal por la Memoria, realizado en la sede de la AMIA en el marco del 32° aniversario del atentado terrorista contra la institución.

Durante la jornada, junto a intendentes de distintas provincias, firmó una declaración conjunta para renovar el compromiso con la memoria, la justicia y la construcción de una sociedad basada en el respeto, el diálogo y la solidaridad frente al terrorismo y al antisemitismo.

La actividad se desarrolló en el contexto del «Mes de la Memoria», una iniciativa impulsada por la AMIA durante los 30 días previos al aniversario del atentado, con el objetivo de fortalecer el ejercicio de la memoria colectiva y evitar que este crimen de lesa humanidad caiga en el olvido.

Asimismo, y en continuidad con el encuentro realizado junto a gobernadores de todo el país en junio de 2024, la convocatoria buscó reafirmar el compromiso de las autoridades para seguir denunciando la impunidad que aún persiste en la causa.