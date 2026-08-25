Marisa Fassi recorrió la obra de mejoramiento del acceso al CEPT N° 33.

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La intendenta Marisa Fassi recorrió este jueves la obra de puesta en valor del camino de acceso al CEPT N° 33, una intervención que llevan adelante de manera conjunta el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Cañuelas para mejorar la transitabilidad, la conectividad rural y el acceso cotidiano de estudiantes, docentes, familias y productores de la zona.

Los trabajos forman parte del Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales y cuentan con financiamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, al que se suma una inversión complementaria realizada por el Municipio de Cañuelas con recursos propios para ampliar y fortalecer las tareas previstas.

La obra contempla perfilado, abovedado y saneamiento del camino, además de la colocación de cruces con caños de 60 centímetros de diámetro, entoscado y consolidación de la calzada. En determinados sectores también está prevista la incorporación de piedra, con el objetivo de mejorar la resistencia del camino y garantizar mejores condiciones de circulación especialmente durante períodos de lluvias.

El proyecto provincial contempla una inversión de $4.247.000 y un plazo de ejecución de cuatro meses, mientras que el Gobierno Municipal aporta fondos propios, maquinaria y recursos para complementar la intervención y extender las mejoras sobre el acceso.

Durante la recorrida, Fassi supervisó el avance de los trabajos y destacó la importancia de una obra que responde a una demanda fundamental de la comunidad educativa del CEPT N° 33 y de las familias y productores que desarrollan sus actividades en el sector rural.

El camino constituye el principal acceso al establecimiento educativo y es utilizado de manera permanente por alumnos, docentes y trabajadores, además de cumplir una función productiva para numerosos establecimientos de la zona. Su mejoramiento permitirá contar con una traza más segura y estable, reducir las dificultades de circulación ante condiciones climáticas adversas y fortalecer la conectividad rural.

La intervención forma parte del trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia para sostener obras de infraestructura que mejoren las condiciones de acceso a establecimientos educativos rurales y acompañen al mismo tiempo la actividad productiva del distrito.