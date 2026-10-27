Marisa Fassi visitó la Biblioteca Sarmiento y destacó el rescate de la memoria local.

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La intendenta Marisa Fassi visitó la Biblioteca Popular Faustino Sarmiento, donde compartió un encuentro con bibliotecarios y referentes educativos del distrito. Durante la jornada destacó la entrega de Postales y memoria de Cañuelas, una obra del periodista Germán Hergenrether que recupera el valioso archivo fotográfico de Arnaldo Bscati y contribuye a preservar la historia y la identidad local.

Por Martín Aleandro

La Biblioteca Popular Faustino Sarmiento fue escenario de un encuentro que reunió a autoridades municipales, inspectores, bibliotecarios y referentes de la comunidad educativa de Cañuelas, con el propósito de poner en valor la memoria histórica del distrito y destacar el papel fundamental de las bibliotecas en la transmisión del conocimiento y la identidad cultural.

Durante la jornada, la intendenta Marisa Fassi recorrió las instalaciones de la emblemática institución y participó de la presentación y entrega de ejemplares de Postales y memoria de Cañuelas, una publicación impulsada por el periodista Germán Hergenrether.

La obra, fruto de un proyecto independiente de investigación y recopilación histórica, reúne parte del valioso archivo fotográfico de Arnaldo Bscati, complementado con imágenes tomadas por el propio Hergenrether. A través de sus páginas, el libro propone un recorrido visual por distintos momentos, personajes y escenarios que forman parte de la historia de Cañuelas.

Al referirse a la publicación, Fassi destacó la importancia de recuperar y difundir el patrimonio histórico de la comunidad. “Es un maravilloso trabajo el que realizó Germán y nos permite acercar la historia de Cañuelas”, expresó.

La jefa comunal también dedicó palabras de reconocimiento a los bibliotecarios escolares, resaltando su compromiso cotidiano con la promoción de la lectura y el acompañamiento de las trayectorias educativas.

“El trabajo que realizan es maravilloso: acercarles a nuestros niños la lectura (…) Es muy importante, siempre hablamos de todo el trabajo en equipo”, señaló, poniendo de relieve la articulación entre las instituciones educativas y los distintos actores de la comunidad.

La actividad culminó con la entrega de ejemplares a las bibliotecas de la zona, en un clima de intercambio y reconocimiento al trabajo colectivo.

La incorporación de este material representa un aporte significativo al patrimonio bibliográfico local y permitirá que estudiantes, docentes y vecinos accedan a testimonios visuales del pasado cañuelense.

De esta manera, la iniciativa reafirma la importancia de preservar la memoria colectiva y fortalecer los vínculos entre la educación, la cultura y la historia, acercando a las nuevas generaciones una parte fundamental de la identidad de Cañuelas.