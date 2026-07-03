Medallero importante para Cañuelas en Perú.

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La delegación de la escuela dirigida por Susana Cattaneo tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de TaekwonDo disputado en Lima, donde obtuvo ocho medallas y dejó en alto el nombre de Cañuelas.

Por: @oscarhh10

La delegación cañuelense tuvo una importante cosecha de medallas en el Campeonato Sudamericano de TaekwonDo, desarrollado en Lima, Perú. La escuela marcial dirigida por Susana Cattaneo se quedó con varias preseas.

En diálogo con Cañuelasya.com, la coach cañuelense indicó: «La experiencia fue increíble. Se realizó en el estadio Videna, con instalaciones muy amplias. Hubo muchos países presentes: Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Perú, el anfitrión, y Argentina llevó una delegación muy numerosa. Incluso hubo un invitado especial de Rumania».

Con respecto al medallero para Cañuelas, Cattaneo manifestó: «Trajimos ocho medallas. Joaquín Caldevilla Medina salió campeón sudamericano en formas (TaekwonDo adaptado) y, en la variante combate asistido con manoplas, llevado a la lucha, fue subcampeón. Yo fui su coach». Asimismo agregó: «Por su parte, Flavia Angenelo fue subcampeona en lucha, en categoría senior, y Francesca Cattaneo salió campeona sudamericana en formas individuales».

Al ser consultada sobre su actuación personal, Susana expresó: «Fui como coach y competidora. Obtuve medalla de bronce en formas individuales, medalla de plata en lucha por equipos, medalla de oro en formas por equipos y oro en preestablecida. Así que estoy súper contenta. El nivel fue muy bueno y se vivió todo muy lindo, a puro TaekwonDo».

Por último, Cattaneo indicó: «Quiero felicitar a mis alumnos Caldevilla, Angenelo, Teves, Molina y Cattaneo. La verdad es que cada uno dio lo mejor desde el momento en que aceptó el reto de participar. Hay veces que no se llega al resultado esperado, pero lo importante es hacer un buen papel. La verdad es que cada uno estuvo feliz con lo que dio».

Y cerró diciendo: «Disfrutamos todo desde un primer momento: el compañerismo, el apoyo en equipo, y esa es la idea de los viajes internacionales y nacionales también. Un competidor nunca llega solo, siempre lo hace con el apoyo del equipo y del coach».